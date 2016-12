Biletele VIP la The Cranberries, epuizate

Biletele pentru tribuna oficială (170 de lei) la concertul pe care trupa The Cranberries urmează să îl susţină la Bucureşti, pe Stadionul Arcul de Triumf, pe data de 20 iulie, au fost epuizate, informează organizatorii, Events. Aceştia menţionează că, pentru acest concert, mai sunt disponibile bilete la preţul de 120 lei (Gazon B), 140 lei (Tribună) şi 190 lei (Gazon A). Accesul la concert este permis începând cu ora 18.30.

Biletele pot fi achiziţionate prin reţeaua Eventim, din magazinele Germanos, Vodafone, librăriile Cărtureşti, Humanitas şi prin intermediul site-ului eventim.ro.

Dolores O\'Riordan, solista formaţiei, promite fanilor din România un show excepţional la Bucureşti, care va dura două ore. Din repertoriul de concert nu vor lipsi cele mai cunoscute piese ale trupei, ale căror refrene au fost difuzate la radio ani la rând: „Zombie\", „Ode to My Family\", „Linger\" sau „Salvation\", dar şi cântece de pe cele două albume solo al solistei vocale, „Are You Listening\" (2007) şi „No Baggage\" (2009).

The Cranberries a dominat topurile muzicale ale anilor \'90, alături de legende ca Pearl Jam, Smashing Pumpkins sau Nirvana. Una dintre cele mai de succes trupe irlandeze din Marea Britanie, The Cranberries revine în forţă, după şase ani de absenţă. Dolores O\'Riordan (voce), Noel Hogan (chitară), Mike Hogan (bas) şi Fergal Lawler (tobe) au revenit în formula de grup anul trecut, pentru un turneu în Europa şi Statele Unite ale Americii. 2010 va marca şi lansarea unui nou album, după ce, anul trecut, The Cranberries a sărbătorit 20 de ani de activitate muzicală.