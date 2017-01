Bilici a crezut că poate juca finala

Selecţionerul Croaţiei, Slaven Bilici, a declarat, vineri, la finalul partidei cu Turcia, contînd pentru sferturile de finală ale Campionatului European, că a crezut tot timpul că naţionala fostului stat iugoslav poate juca finala competiţiei. “Am pus presiune un timp îndelungat. Nu ne-a fost deloc uşor. Am învins echipe mai bune şi nu pot să îmi explic ultimele două minute, le voi ţine minte toată viaţa. Penaltyurile au fost ceva special. Sînt mîndru de jucători. Am crezut că putem juca finala. Felicit Turcia, dar cred, în continuare, că noi meritam să cîştigăm”, a spus Bilici, care a afirmat că acest meci îl va urmări toată viaţa: “Nu o să uit acest meci. Trebuie să mergem mai departe, avem o echipă tînără, mîine o luăm de la capăt. Mai plîngem cîteva zile şi ne revenim. Băieţii mei au caracter puternic şi vor reveni şi mai puternic”. Tehnicianul croat este de părere că naţionala pregătită de Fatih Terim a fost avantajată din punct de vedere psihologic, deoarece a egalat foarte repede. “Nu am crezut că după gol putem pierde în ultimele două minute. A fost un şoc să ajungem la penaltyuri. Am avut un sentiment că totul se poate sfîrşi aici. Turcii au fost avantajaţi din punct de vedere psihologic. Nu ştiu ce au făcut psihic jucătorii mei, dar sigur nu au mai fost conectaţi la penaltyuri”, a subliniat Bilici.

Antrenorul croat crede că naţionala Turciei poate juca finala dacă va avea noroc ca pînă acum. “Niciunul dintre jucători nu a meritat să rateze penaltyuri după cum au jucat. E al treilea meci pe care turcii îl cîştigă în acest fel. Dacă vor fi la fel de norocoşi pot juca finala. În fotbal ai nevoie de noroc. Turcii au arătat că pot face orice. E un handicap că au cu o zi mai puţin de odihnă decît Germania, că au jucat 120 de minute, că au atîţia jucători accidentaţi şi suspendaţi. Nu le va fi uşor, dar nu vor ceda pînă la ultimul fluier. Am sperat să fluiere mai repede. Timpul trece mai repede sau mai uşor, depinde în ce tabără eşti”, a precizat Bilici.