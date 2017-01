Bill Clinton a rămas fără codurile nucleare

Codurile ultrasecrete care permit preşedintelui SUA să declanşaze un atac nuclear au dispărut pentru mai multe luni, în timpul mandatului lui Bill Clinton, scrie, în memoriile sale, fostul său şef de Stat Major.

Cunoscute sub apelativul familiar ”biscuitul”, codurile care permit folosirea armei nucleare ar trebui să se afle în permanenţă la dispoziţia preşedintelui şi sunt plasate în responsabilitatea unuia dintre colaboratorii săi. Memoriile lui Hugh Shelton urmează să fie publicate sub titlul ”Without Hesitation: The Odyssey of an American Warrior” (Fără ezitare: Odiseea unui războinic american). Consilierul prezidenţial care avea misiunea de a păzi ”biscuitul” - prezentat sub forma unui card digital - l-a pierdut în anul 2000, povesteşte generalul, fost şef al Statului Major Interarme. Când un oficial al Pentagonului a sosit într-o zi la Casa Albă, pentru confirmarea codurilor - procedură de rutină care se desfăşoară în fiecare lună - consilierul respectiv i-a dat asigurări că preşedintele Clinton le are în posesia sa şi că era ocupat cu o reuniune urgentă. ”Acest joc a continuat, fără ca preşedintele Clinton să fie informat, sunt sigur de acest lucru, până în momentul în care el a trebuit să înlocuiască aceste coduri, fapt care se realizează la fiecare patru luni. În acel moment, noi am descoperit că acest consilier nu avea nicio idee despre locul unde se aflau vechile coduri, deoarece ele dispăruseră de mai multe luni. Preşedintele nu le-a avut niciodată dar credea, sunt sigur de acest lucru, că le avea consilierul său, aşa cum era prevăzut”, povesteşte generalul. După această descoperire, generalul Shelton a mers în biroul secretarului Apărării din acea perioadă, William Cohen, spunându-i: ”Nu o să vă vină să credeţi...!”

Procedurile au fost modificate după incident şi teama că acest caz ar putea apărea pe prima pagină a ziarelor nu s-a materializat niciodată. Episodul arată, potrivit generalului, că niciun sistem nu se află la adăpostul unei erori umane. ”Puteţi să faceţi tot ce doriţi şi puteţi crede că sistemul vostru este infailibil, dar cineva va găsi permanent mijlocul de a-l face să eşueze într-un mod sau altul”. O altă carte, publicată cu mai mulţi ani înainte, relata un incident similar, dar îl data din anul 1998 şi din ziua care a urmat dezvăluirii scandalului Monica Lewinsky. Autorul său, locotenent-colonelul în rezervă Robert Patterson, a afirmat că Bill Clinton, şi nu consilierul său, a fost cel care a pierdut codurile.