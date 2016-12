Bill Clinton, Elton John şi Eva Longoria, participanţi la Life Ball 2013

Fostul preşedinte american Bill Clinton, cântăreţul Elton John şi actriţa Eva Longoria sunt câteva dintre personalităţile care vor lua parte în acest an la renumita gală de binefacere Life Ball din Viena, care are drept scop strângerea de fonduri pentru lupta împotriva SIDA şi a discriminării pe care o provoacă această maladie. Prezenţa acestor personalităţi a fost confirmată miercuri de către organizatorii unuia dintre cele mai mari evenimente europene de caritate, ajuns la cea de-a 21-a ediţie. În 2013, gala are programate peste 18 evenimente diferite, între care concertul Crucii Roşii, la care va urca pe scenă Eva Longoria, pentru a da citire unui text, între câteva numere muzicale. Bill Clinton va participa din nou la Life Ball în calitate de reprezentant al fundaţiei CHAI, care finanţează proiecte de luptă împotriva SIDA în Africa. Lista invitaţilor de prestigiu îi mai include pe Fergie, cântăreaţa grupului The Black Eyed Peas, actriţa indiană Aishwarya Rai şi interpreta Carmen Electra. Totodată, cunoscutul creator de modă italian Roberto Cavalii îşi va prezenta colecţia de primăvară - vară în cadrul galei, precum şi o linie de modele în ediţie limitată creată în scopuri caritabile.

Tema propusă pentru acest an este ”O mie şi una de nopţi”, iar cei care vor dori să ia parte gratis la serbarea organizată în faţa Primăriei din Viena vor trebui să poarte costume inspirate de basmele orientale. Biletele de intrare la petrecerea care are loc după gala oficială costă între 75 şi 750 de euro. În 2012, Life Ball a adunat 2,1 milioane de euro fonduri pentru lupta împotriva SIDA. De la primul eveniment de acest gen, organizatorii au strâns 18,5 milioane euro. A avut un debut modest dar s-a consolidat pe parcurs, devenind unul dintre principalele evenimente caritabile ale anului. Unul dintre proiectele ce urmează să fie finanţate din fondurile strânse la gala din 2013 priveşte tinerele din ţări precum Cambodgia, Republica Dominicană şi Uganda şi susţinerea luptei contra sclaviei sexuale, prevenirea sarcinilor în rândul adolescentelor şi evitarea riscului de infectare cu HIV.