Bill Pullman nu are simţ olfactiv

Chipeşul actor american a reprezentat o alegere îndrăzneaţă în 2008, când producătorii filmului “Bottle Shock” l-au distribuit în rolul unui degustător de vinuri, deoarece un accident din tinereţe i-a afectat simţul olfactiv. Bill Pullman a recunoscut că nu are un nas bun pentru vinuri, din cauză că este incapabil să spună dacă un vin este bun sau prost bazându-se doar pe miros. “Atunci când au început filmările credeam că voi fi groaznic în acest rol, însă îmi place foarte mult agricultura, iubesc felul în care se cultivă strugurii, ploaia, modul în care se pregătesc solurile şi echipamentele pentru irigaţii. Am devenit interesat de aceste lucruri. Mi-am pierdut simţul olfactiv când repetam o versiune improvizată a unei piese de Ibsen, în facultate. Ne urcam unii peste alţii, mirosind corpurile celorlalţi, aşa cum se proceda la cursurile de actorie din acea vreme. Am căzut pe spate şi am fost în comă timp de două zile şi jumătate”, a explicat Bill Pullman. Conştient că urmările acestui accident ar fi putut fi mult mai grave, actorul american se bucură că este încă în viaţă. Victimele traumatismelor craniene îşi pierd în unele cazuri simţul olfactiv. Cu toate acestea, Bill Pullman nu se plânge: “Toate celelalte simţuri ale mele sunt ca nişte contoare Geiger (dispozitiv de măsurare a radiaţiilor) extrem de sofisticate”.

Bill Pullman este un reputat actor de teatru, film şi televiziune, cunoscut pentru rolurile din lungmetrajele “While You Were Sleeping / În timp ce dormeai” în 1995, “Independence Day / Ziua Independenţei” în 1997, “Lost Highway / Metamorfoze” în 1997, “Scary Movie 4” în 2006 şi “Peacock” în 2009, în care a jucat alături de Susan Sarandon şi Josh Lucas.