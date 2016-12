Billy Bob Thornton încă nu o poate uita pe Angelina Jolie

Actorul şi regizorul american Billy Bob Thornton pare să nu fie capabil să întoarcă spatele trecutului şi a anunţat că va realiza un film inspirat de căsătoria sa cu Angelina Jolie, scenariul peliculei urmând să fie scris chiar de către el. Anunţul a fost făcut la Berlin, unde atât Billy Bob Thornton, cât şi Angelina Jolie s-au aflat zilele acestea pentru a prezenta propriile filme realizate în calitate de regizori. Angelina Jolie a şi câştigat premiul Golden Camera pentru debutul său regizoral nu atât pentru merite artistice, cât pentru implicarea şi promovarea unei poveşti inspirate din tragedia războiului din Bosnia-Herţegovina. Şi cum Angelina Jolie este mereu în atenţia publicului şi graţie relaţiei cu Brad Pitt şi a celor şase copii ai lor, de ce n-ar avea ceva de câştigat şi Billy Bob Thornton. Filmul său, intitulat „And Then We Drove”, va prezenta povestea unui bărbat care se îndrăgosteşte de o fată care face autostopul. Filmările vor începe pe coasta de Vest a SUA. Angelina Jolie, de 36 ani, şi Billy Bob Thorton, de 56 de ani, s-au cunoscut în 1999, pe platourile de filmare ale peliculei „Pushing Tin”. Cuplul de atunci era permanent în atenţia presei, datorită comportamentului lor excentric. De la tatuaje cu numele lor, până la a purta un pandantiv cu sângele iubitului, relaţia dintre cei doi a fost, de departe, una neobişnuită. Cei doi au divorţat trei ani mai târziu, spunând că motivul despărţirii lor este diferenţa de priorităţi. Angelina Jolie îşi dorea un copil şi a demarat procedurile de adopţie a primului său copil, Maddox, dar până a fost finalizată era deja divorţată de Billy Bob Thornton. Acesta a mai fost căsătorit de patru ori înainte de mariajul cu Angelina Jolie.

Angelina Jolie nu a comentat decizia fostului său soţ şi oricum e foarte ocupată cu promovarea filmului său. De la Berlin, aceasta s-a deplasat la Sarajevo pentru a-şi prezenta filmul „In the Land of Blood and Honey / În ţara sângelui şi a mierii”. Actriţa a vorbit despre violenţele din Siria, sperând ca pelicula ei să fie un semnal de alarmă pentru comunitatea internaţională. Nu şi-a stăpânit lacrimile, în faţa celor circa 5.000 de persoane venite la gala cu prima proiecţie oficială a filmului în Bosnia-Herţegovina, Angelina Jolie a spus câteva cuvinte în bosniacă, terminându-şi alocuţiunea cu un foarte aplaudat „Iubesc Bosnia”. Însoţită de Brad Pitt, aceasta a fost îndelung aplaudată şi ovaţionată. Filmul prezintă violenţele abominabile la care au fost supuse femeile în timpul conflictului din Bosnia (1992-1995). „Sunt foarte mulţumită de ce am realizat... şi cred că punctul central este necesitatea unei intervenţii atunci când este nevoie şi faptul că nu trebuie să ignorăm atrocităţile atunci când ele se petrec”, a afirmat Angelina Jolie la conferinţa de presă înaintea proiectării filmului. Potrivit asociaţiilor locale, circa 20.000 de femei (50.000, susţine actriţa, citând datele unor organizaţii internaţionale, printre care ONU), în majoritate musulmane, au fost agresate sexual în timpul conflictului din Bosnia, care s-a soldat cu circa 100.000 de morţi.