Billy Bob Thornton, într-un film inspirat din lumea boxului profesionist

Actorul american va juca în filmul ”Pound for Pound”, o dramă inspirată dintr-un roman scris de F.X. Toole, acelaşi autor care a scris şi cartea intitulată ”Rope Burns”, care a stat la baza peliculei ”O fată de milioane”. Ron Shelton asigură scenariul şi regia acestui proiect independent. Acţiunea filmului prezintă modul neaşteptat în care viaţa unui fost pugilist profesionist, văduv, suferind de depresie după ce nepotul său a fost ucis într-un accident de maşină, se intersectează cu cea a unui tînăr luptător originar din America Latină, care încearcă să scape de moştenirea culturală dificilă a zonei din care provine. F.X. Toole este pseudonimul regretatului antrenor de box Jerry Boyd. La doi ani după decesul acestuia, poveştile din romanul său intitulat ”Rope Burns” au stat la baza peliculei ”O fată de milioane”, regizată de Clint Eastwood. Acest film, lansat în 2004, a obţinut încasări mondiale de 207 milioane de dolari şi a primit patru premii Oscar. Romanul ”Pound for Pound” a fost publicat în 2006.

Printre proiectele viitoare ale lui Billy Bob Thornton se află şi o dramă a cărei acţiune se desfăşoară în lumea basseball-ului american, intitulată ”Three Nights in August”. Thornton a devenit cunoscut publicului larg mai degrabă prin rolurile negative pe care le-a jucat. Astfel, el a interpretat personaje precum Karl Childers, un criminal cu probleme mintale, în ”Tăişul” (1996), Ed Crane, un frizer laconic şi plictisit care dispune de o sumă de bani provenită din şantaj, în pelicula ”Confesiunea unui anonim”, dar şi rolul negativ din filmul ”Turnul de control”, în care a jucat alături de fosta sa soţie, Angelina Jolie. Thornton a cîştigat, în 1997, un premiu Oscar pentru scenariul thrillerului ”Tăişul”. Ron Shelton va regiza ”Q School”, o comedie despre lumea golfului, în care vor juca Tim Allen şi Dennis Quaid. Filmul ”Pound for Pound” îl va readuce pe acest regizor, cunoscut pentru peliculele sale inspirate din lumea sportului, precum ”Bull Durham” şi ”Albii nu pot să sară/ White Men Can\'t Jump”, după filmul ”O bătaie pe cinste/ Play It to the Bone”, pe care l-a regizat pe baza unui scenariu propriu şi în care au jucat Antonio Banderas şi Woody Harrelson.