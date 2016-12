Billy Joel s-a însurat a patra oară

Legendarul muzician Billy Joel, în vârstă de 66 de ani, s-a căsătorit cu prietena sa cu 33 de ani mai tânără, Alexis Roderick, sâmbătă, chiar de Ziua Independenței, la reședința sa din Long Island, New York, eveniment la care au participat doar membri ai familiei și prietenii apropiați ai celor doi, conform revistei ”People”. Nunta a fost o surpriză pentru invitați. Billy Joel organizează câte o petrecere în fiecare an de Ziua Independenței, iar invitații nu au știut că, anul acesta, petrecerea va coincide și cu o nuntă, până ce au trecut pragul reședinței muzicianului. Alexa Ray Joel, fiica mirelui, a fost prezentă la schimbul de jurăminte dintre cei doi, iar căsătoria a fost încheiată de unul dintre prietenii lui Billy Joel, Andrew Cuomo, guvernatorul de New York.

Billy Joel și Alexis Roderick sunt împreună din anul 2009. Alexis este însărcinată și urmează să aducă pe lume o fetiță, în cursul acestei veri. Una dintre fostele soții ale lui Billy Joel, Christine Brinkley, a postat pe Instagram o fotografie a cuplului, alături de un mesaj pentru noua soție a muzicianului. ”Felicitări strălucitorilor miri... și fiicei mele Alexa, care și-a găsit o prietenă minunată în Alexis! Îi doresc familiei în creștere multă fericire!”, scrie ea în mesajul care însoțește fotografia.

Aceasta este a patra căsătorie pentru Joel. Prima sa căsătorie, cu Elizabeth Small, a durat din 1973 până în 1982. Trei ani mai târziu, Joel s-a căsătorit cu supermodelul Christie Brinkley, dar și acest mariaj s-a încheiat prin divorț, în 1994. Din această căsătorie s-a născut Alexa Ray Joel, de 29 de ani. În 2004, Billy Joel s-a căsătorit pentru a treia oară, de această dată aleasa fiind Katie Lee, care avea pe atunci doar 23 de ani. Această căsătorie s-a încheiat prin divorț, cinci ani mai târziu. La puțin timp după al treilea divorț, muzicianul și-a început relația cu Alexis Roderick. Într-un interviu oferit în 2010 publicației ”New York Daily News”, Alexis Roderick povestea că l-a întâlnit pe Billy într-un restaurant din Long Island și că mai întâi au devenit prieteni și confidenți, înainte de a-și începe relația.