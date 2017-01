Billy Joel va primi Premiul Gershwin

Cântăreţul şi compozitorul Billy Joel, autorul unor piese de mare succes precum ”Piano Man” şi ”New York State of Mind”, va primi Premiul Gershwin pentru Muzică Ușoară pe 2014, din partea Bibliotecii Congresului american. Billy Joel, în vârstă de 65 de ani, este cel de-al şaselea artist recompensat cu acest premiu, decernat pentru a onora cariera muzicală şi realizările laureatului. Premiul poartă numele compozitorilor George şi Ira Gershwin. ”Billy Joel este un povestitor de cea mai înaltă clasă. Există un fel de intimitate în compoziţiile sale, care umple golul dintre ascultător şi lumea pe care el ne-o descrie prin muzică”, a declarat James H. Billington, directorul Bibliotecii Congresului american. Cântăreţul, originar din New York, va primi premiul la Washington, în cadrul unei ceremonii care va avea loc în luna noiembrie, ce va fi precedată de o serie mai largă de evenimente.

Billy Joel, a cărui carieră se întinde pe parcursul a 50 de ani, este unul dintre cei mai populari artişti pop şi a avut 33 de piese care au intrat în Top 40 din SUA. Printre numeroasele sale albume şi cântece premiate cu Grammy se numără şi materialul discografic ”Just the Way You Are” din 1978. Artistul american a fost recompensat şi cu un Grammy Legend Award în 1990 şi a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1999. De-a lungul carierei, Billy Joel a vândut peste 150 de milioane de albume în SUA și în întreaga lume.

Premiul Gershwin este decernat anual acelor artişti a căror creativitate trece dincolo de graniţele dintre stilurile muzicale şi de barierele lingvistice, unindu-i pe ascultătorii din lumea întreagă şi care promovează înţelegerea şi aprecierea reciprocă. The Gershwin Prize for Popular Song este o distincţie decernată compozitorilor şi cântăreţilor pentru contribuţia acestora la promovarea industriei muzicale internaţionale. Înfiinţat în anul 2007, de Biblioteca Congresului SUA, acest premiu a fost denumit astfel în onoarea fraţilor George şi Ira Gershwin, printre ale căror compoziţii devenite celebre se numără ”I Got Rhythm”, ”Embraceable You” şi ”Someone to Watch Over Me”, dar şi opera ”Porgy and Bess”. Câştigătorul ediţiei inaugurale a fost Paul Simon, iar printre laureaţii ediţiilor precedente se numără alţi muzicieni de legendă, precum Carole King, Stevie Wonder, Paul McCartney şi compozitorii Burt Bacharach şi Hal David.