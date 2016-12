Biobază nouă pentru câinii fără stăpân

DISCUŢII Conducerile mai multor ONG-uri din judeţ s-au întâlnit, la sediul Primăriei Mangalia, cu reprezentanţii administraţiei locale, pentru a discuta pe tema reducerii numărului câinilor. Cu această ocazie, consilierul primarului Cristian Radu, Romulus Dumitrana, a spus că municipalitatea şi asociaţiile de profil vor crea, la nivel local, o structură comună care va prelua toată problematica legată de animalele abandonate pe străzile Mangaliei. De asemenea, Romulus Dumitrana a mai afirmat că, în prezent, se fac demersuri pentru identificarea unui teren unde ar urma să fie construit un adăpost, dotat cu toate utilităţile necesare, care va găzdui peste 500 de câini fără stăpân. „Deocamdată, avem la Mangalia o biobază care poate adăposti cel mult 100 de animale. Pentru că numărul câinilor s-a înmulţit excesiv de mult, intenţionăm să amenajăm un nou adăpost, mult mai mare”, a spus Romulus Dumitrana. În cadrul discuţiilor s-a pus accent şi pe programul Primăriei de sterilizare a câinilor cu şi fără stăpân, pentru a putea avea un control asupra populaţiei canine. Totodată, se va avea în vedere încurajarea adopţiilor de animale prin intermediul ONG-urilor de specialitate.

PROGRAM Reiterăm că Primăria Mangalia şi organizaţiile non-guvernamentale Vier Pfoten şi Save the dogs au desfăşurat, pe parcursul verii, mai multe campanii de sterilizare a animalelor, în special a câinilor abandonaţi pe străzile oraşului. În cadrul acestei acţiuni, specialiştii Vier Pfoten şi-au desfăşurat activitatea la Biobaza Mangalia, unde au sterilizat peste 300 de animale fără stăpân. Între 8 august şi 1 septembrie, medicii de la Vier Pfoten au deparazitat şi sterilizat 313 animale, dintre care 287 câini şi 26 pisici. Au fost tratate animale atât din oraş, cât şi din staţiunile Neptun, Saturn, Venus şi Olimp. Pe lângă animalele fără stăpân, au fost sterilizate şi câteva zeci de animale de casă aduse de localnici la clinica situată la Biobaza Mangalia. În aceeaşi perioadă au avut loc alte două campanii de sterilizare, organizate în colaborare cu asociaţia Save the dogs. Pe durata acţiunii au fost deparazitate, vaccinate şi sterilizate aproximativ 130 de animale cu stăpân (câini şi pisici). Campania Save the dogs va continua la începutul lunii noiembrie.