Biografia lui Freddie Mercury, într-o revistă de benzi desenate

Freddie Mercury, legendarul solist al trupei britanice Queen, a devenit protagonistul unei reviste de benzi desenate care va fi lansată astăzi atât în format print, cât şi în format digital. Acest volum de benzi desenate reprezintă un tribut literar adus celebrului rocker britanic de editura Bluewater Productions. Volumul "Queen Tribute: Freddie Mercury" prezintă în paginile sale viaţa lui Freddie Mercury, din copilărie şi până la decesul rockerului. Într-un comunicat de presă emis de Bluewater Productions, scriitorul şi scenaristul Mike Lynch a declarat: "Povestea vieţii lui Freddy Mercury este una fascinantă, începând cu naşterea lui în Zanzibar, obligat apoi să îşi părăsească ţara natală la o vârstă fragedă, continuând cu ascensiunea lui până în rândul "regilor rockului" din Marea Britanie şi până când a cucerit lumea întreagă". "Opera lui a inspirat multe generaţii de muzicieni. Va rămâne întotdeauna în memorie drept unul dintre cei mai mari interpreţi din istoria muzicii şi a fost o onoare pentru noi să lucrăm la biografia lui", a adăugat Mike Lynch. Freddy Mercury a murit la vârsta de 45 de ani, pe 24 noiembrie 1991, din cauza complicaţiilor provocate de SIDA. Lupta sa cu boala este detaliată în această revistă de benzi desenate. Grupul Queen, alcătuit din solistul Freddie Mercury, chitaristul Brian May, toboşarul Roger Taylor şi basistul John Deacon, a devenit celebru pe plan mondial graţie unor piese precum "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions" şi "We Will Rock You".