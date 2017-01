Biografia lui Steven Tyler va deranja multe persoane

Solistul trupei Aerosmith a declarat că noua lui biografie va deranja multe persoane, deoarece conţine numeroase povestiri şi întâmplări pe care rockerul american le-a relatat exact aşa cum s-au petrecut, fără a ascunde niciun detaliu. Intitulat ”Does the Noise in My Head Bother You?”, noul volum autobiografic al cântăreţului Steven Tyler va fi lansat oficial pe 31 mai. Precedenta biografie a solistului american s-a intitulat ”Walk This Way” şi a fost lansată în 1997. În cei 14 ani care au trecut de la publicarea acesteia, Steven Tyler s-a despărţit de cea de-a doua soţie, a suferit o intervenţie chirurgicală în zona gâtului, a dezvăluit că suferă de hepatita C şi a trecut printr-o ceartă destul de violentă şi intens mediatizată cu colegii săi de trupă. Totodată, prima lui soţie a murit în această perioadă iar Steven Tyler a devenit bunic. De asemenea, rockerul american s-a internat într-o clinică de tratare a dependenţei de medicamente, a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame şi a fost selecţionat în juriul unei populare emisiuni de televiziune din SUA.

Trupa rock Aerosmith a fost fondată în 1970, în New Hampshire. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy metal, glam, R&B şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Aerosmith este trupa americană de hard rock cu cele mai mari vânzări, 150 de milioane de albume la nivel mondial. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce, în 2005, s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor, realizat de revista ”Rolling Stone”.