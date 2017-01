Biografia oficială a Reginei-mame a Marii Britanii

O scrisoare a Reginei-mamă în care aceasta povesteşte cum a scăpat cu viaţă dintr-un bombardament german a fost publicată în premieră la 69 de ani de cînd a fost scrisă. Intitulată “Queen Elizabeth the Queen mother, the official biography”, noua biografie scrisă de William Shawcross a fost prezentată cu fast reginei Elisabeta a ll-a şi fiului său, prinţul moştenitor Charles. Cel mai interesant moment îi prezintă pe regele George al VI-lea al Angliei şi soţia sa, Elisabeta I, scăpînd cu viaţă în urma unui bombardament german din al Doilea Război Mondial. Scrisă la cîteva ore după incident, scrisoarea arată felul în care cuplul regal a tresărit la auzul “zgomotului inimitabil” al unui avion german şi, ulterior, la “şuieratul unei bombe”.

“Bomba a explodat în parcul Palatului Buckingham, iar trei servitori au fost răniţi”, îi scria Regina-mamă soacrei sale. “Draga mea mamă, nici nu ştiu cum să încep să vă povestesc acest oribil atac împotriva Palatului Buckingham din această dimineaţă. Totul s-a petrecut atît de repede, că abia am avut timp să ne privim miraţi unul pe altul, cînd şuieratul s-a auzit puternic lîngă noi, iar bomba a explodat cu un zgomot teribil în curte”, scria regina Elisabeta I, adăugînd că i-au “temurat genunchii puţin”. “Am văzut o coloană enormă de fum şi de pămînt, ridicîndu-se în văzduh, iar noi toţi ne-am aruncat la pămînt, pe culoar”, afirma mama actualei suverane, Elisabeta a II-a, care a decedat în 2002, la vîrsta de 101 ani. “S-a produs o altă explozie teribilă, iar noi şi doi paji de-ai noştri, care se aflau de cealaltă parte a uşii, am rămas unul sau două minute pe culoar, departe de scări, pentru a evita o eventuală explozie a ferestrelor”, continua aceasta. După cîteva ore, Regina-mamă vizita estul Londrei şi scria: “Mi se părea că merg într-un oraş mort, cu toate casele acestea evacuate, prin ale căror ferestre sparte se vedeau sărmanele lucruri, fotografii, paturi, aşa cum fuseseră lăsate”.

În timpul războiului, regele George al VI-lea şi soţia sa, Elisabeta I au refuzat să părăsească Londra, aşa cum le-a recomandat Ministerul Afacerilor Externe, ceea ce le-a adus simpatia supuşilor. Scrisoarea, datată la 13 septembrie 1940, a fost publicată duminică de mai multe cotidiane britanice, înainte de apariţia, prevăzută pentru această săptămînă, a primei biografii oficiale a reginei Elisabeta I.