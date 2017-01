„Birdman”, în fruntea favoriților la Globurile de Aur

Tensiunea crește la Hollywood, cu câteva zile înainte de ceremonia Globurilor de Aur de duminică, a doua mare gală de decernare a premiilor cinematografiei americane după cea a Oscarurilor. Mare favorit în acest an este filmul „Birdman”. Comedia dramatică a mexicanului Alejandro Inarritu, despre un fost actor în filme cu supereroi care vrea să revină pe scena teatrului, are cele mai multe nominalizări la premiile acordate de Asociația Presei Străine de la Hollywood (HFPA). Pelicula, realizată aproape în întregime într-un teatru de pe Broadway, cu Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton și Naomi Watts, este nominalizată la șapte categorii, printre Care cea mai bună comedie a anului, Cel mai bun actor, Cei mai buni actori în roluri secundare.

„Birdman” a adunat deja cel mai mare număr de nominalizări la SAG Awards, acordate de sindicatul actorilor, face parte din lungmetrajele selecționate de Producers Guild of America și a primit Premiul Filmului Independent (Independent Spirit Movie). Experții sunt totuși mai puțin siguri de previziunile lor decât anul trecut, când ”12 Years a Slave / 12 ani de sclavie” pornea mare favorit. Filmul a câștigat premiul pentru Cea mai bună dramă și Oscarul pentru Cel mai bun film, iar „American Hustle / Țeapă în stil american” pe cel pentru Cea mai bună comedie. În acest an, „Birdman“ are ca rivali la categoria comedie „The Grand Budapest Hotel” al lui Wes Anderson, „Into the Woods”, „Pride” și „St. Vincent”.

La categoria dramă, „Boyhood” al regizorului Richard Linklater, film unic în genul lui, turnat timp de 12 ani, cu un copil până ajunge tânăr adult, și „Imitation Game” sunt producțiile favorite, cu cinci nominalizări fiecare, dar cursa este strânsă, participând și alți candidați, printre care „Selma” și „Foxcatcher”. Nominalizații la categoria Cel mai bun actor dramatic sunt Steve Carell, comic ce face o schimbare de 180 de grade interpretându-l pe miliardarul ucigaș John DuPont, Benedict Cumberbatch, interpretul lui Alan Turing, matematician britanic ce a creat tehnici de spargere a codurilor naziste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în „Imitation Game”. Alături de ei, așteaptă cu emoție ceremonia Jake Gyllenhaal pentru rolul din „Night Call”, David Oyelowo, în rolul lui Martin Luther King din „Selma” și Eddie Redmayne, interpretul lui Stephen Hawking în „The Theory of Everything”.

În ceea ce privește actrițele, Julianne Moore concurează atât la categoria Cea mai bună actriță de comedie pentru rolul din „Maps to the Stars”, cât și la dramă, pentru interpretarea unei femei bolnave de Alzheimer în „Still Alice”. Finaliste la categoria Cea mai bună actriță dramatică sunt și Jennifer Aniston pentru rolul din „Cake”, precum și Felicity Jones, soția lui Hawking în „The Theory of Everything”, Rosamund Pike pentru prestația din „Gone Girl” și Reese Witherspoon cu „Wild'”.

Premiile Golden Globes sunt decernate de 93 de membri ai Asociației Presei Străine de la Hollywood.