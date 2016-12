Biriș despre proiectul de modificare a Codului Fiscal: era încă în discuție

Proiectul de modificare a Codului Fiscal, prezentat în presă, era încă în discuție și viza simplificare, ușurarea sarcinii fiscale, însă măsura ar fi trebuit explicată înainte să iasă, afirmă secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice Gabriel Biriș.

"Este un incident regretabil că un proiect care încă era în discuție a ieșit așa pe surse și oameni care nu prea au înțeles ce scrie în acel proiect au început să-l critice. Acel proiect este despre simplificare, despre ușurarea sarcinii fiscale totale, pentru că cine l-a studiat mai în amănunt putea să vadă că propuneam introducerea pentru prima dată în legislația noastră a unei plafonări a bazei de calcul a contribuției sociale efectiv pe suma tuturor veniturilor, în așa fel încât contribuțiile astea să nu fie fără număr, fără limită și să simplificăm legislația. Practic cea mai mare parte din modificări, dar nu neapărat cele mai importante, la asta se refereau, la contribuțiile sociale și impozitul pe venit. Am văzut că există critici că s-ar mari cotele de contribuții. Acest proiect nu este despre majorări de taxe. Dacă el ar fi aprobat, nimeni, niciun salariat și niciun angajator nu ar avea de plătit niciun leu în plus dimpotrivă, mai puțin, prin efectul plafonării. (...) Măsura despre care am discutat ar fi trebuit explicată înainte să iasă. Nu era în planul nimănui să ascundă ceva, să vină cu breaking news. Planul era să finalizăm un proiect ca, odată finalizat, să putem să îl prezentăm, să îl explicăm și apoi să ieșim public cu el. N-a fost să fie, din păcate", a declarat Biriș într-un interviu acordat, la Krynica, în Polonia, pentru Calea Europeană.

Oficialul MFP a subliniat că trebuie înțeles că atât contribuțiile la Sănătate, cât și cele pentru pensii nu sunt ale angajatorului, ci ale angajatului, și faptul că până acum acestea au fost împărțite s-a datorat încercării de a ascunde cât de mare este costul muncii în România.