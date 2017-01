Birocrația excesivă a înfrânt micile afaceri

CE ȘI CUM Peste 33% dintre întreprinderile mici și mijlocii (IMM) spun că mediul economic din România stânjenește dezvoltarea afacerilor și doar un pic sub 14% dintre manageri estimează că anul în curs va fi favorabil businessului, potrivit Cartei Albe a IMM, lansată joi de Consiliul IMM (CNIPMMR). Dificultățile cu care se confruntă cel mai des firmele autohtone sunt birocrația (61,41%), fiscalitatea excesivă (54,74%), corupția (45,16%) și controalele exagerate ale autorităților (44,98%). Nici încrederea în economie nu-i bună deloc, în ciuda mesajelor pozitive de la centru; astfel, doar 6,72% dintre întreprinzători consideră că a noastră țară merge într-o direcție OK. Nici măcar fondurile comunitare nu prezintă interes pentru sectorul IMM, peste 81% dintre managerii intervievați de CNIPMMR spunând că nu intenționează să depună cereri/proiecte, în condițiile în care, până acum, doar 0,18% dintre ele au fost aprobate. Drept urmare, sursele proprii rămân principala modalitate de finanțare a afacerii (72%). „Vedem un mediu antreprenorial caracterizat de pesimism și care are dificultăți în a depăși problemele de ordin birocratic. De aici rezultă și lipsa de interes pentru programele cu finanțare europeană“, spune președintele CNIPMMR, Florin Jianu.

CE SPUNE STATUL Prezent la lansarea Cartei Albe, secretarul de stat în Finanțe, Gabriel Biriș, a spus că debirocratizarea administrației publice ar trebui numită, mai degrabă, eficientizare - „Debirocratizarea, ca termen, poate să conducă la gândul că putem funcționa fără birocrație. Complet greșit! Nu există stat fără birocrație. Fără birocrați, ar fi haos“. El a adăugat că principala măsură trebuie să fie cea a informatizării și unificării bazelor de date, pentru că, în prezent, România nu prea pare un stat unitar, din punctul de vedere al administrației - „Fiecare instituție are propriile baze de date. Și totuși, România are avantaje certe care țin de sectorul IT: are una dintre cele mai mari viteze de internet din lume. Și accesibilitate! Trebuie să folosim asta în interesul nostru, pentru că, atunci când vine vorba de folosirea lor în administrație, suntem în Evul Mediu“.