Birocraţia românească încurcă afacerile firmelor de audit

PLĂŢI ÎNTÂRZIATE Birocraţia din România ar trebui redusă, susţine directorul executiv al reţelei mondiale de consultanţă Nexia, Kevin Arnold. El dă ca exemplu negativ sectorul energetic autohton, „unde durează prea mult trecerea de la idee la construcţie”. „Similar, vedem mult potenţial în sectorul medical, însă durează prea mult efectuarea plăţilor de la sectorul public la cel privat - peste 300 de zile. Cred că pot fi făcute unele îmbunătăţiri din punct de vedere al birocraţiei, inconsistenţei legislative, transparenţei şi corupţiei”, a declarat Kevin Arnold. Culmea, în ciuda birocraţiei noastre legendare şi a apetitului pentru şpagă, Arnold spune că „situaţia din România este mai bună decât în alte ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est”. De ce? Pentru că „a existat o reducere a deficitului bugetar, iar sectorul bancar este solid”, mai spune oficialul Nexia.

COTA BIG FOUR, ÎN SCĂDERE Piaţa de consultanţă şi audit din România a scăzut cu 6%, în 2010, la 774,1 milioane lei, potrivit unui studiu Nexia. „Companiile care fac parte din aşa-zisul Big Four (Deloitte, PriceWaterhouse Coopers, Ernst & Young şi KPMG) au rămas cei mai importanţi furnizori de servicii de profil, dar cota lor de piaţă a scăzut la 72,12%, de la 76,52% în 2010. Scăderea este legată direct de creştera cotei deţinute de următoarele şase organizaţii dn Top 10, de la 10,75%, la 14,5%”, a explicat reprezentantul Nexia, Luminiţa Ristea. În ultimul an, veniturile primilor 25 de furnizori autohtoni de audit, contabilitate şi consultanţă s-au ridicat la peste 741,8 milioane lei.