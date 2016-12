Birocraţie mai stufoasă pentru ajutoarele la încălzire

Primăria Constanţa a definitivat grilele de acordare a subvenţiei pentru căldură şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească locuitorii oraşului Constanţa pentru a putea beneficia de ajutoarele de încălzire, atât cele acordate de Guvern, cât şi cele suplimentare acordate de către municipalitate. Aşa cum spunea primarul Radu Mazăre la începutul acestei luni, tranşele de venit pentru acordarea ajutorului de încălzire rămân la fel ca şi anul trecut. „Prefer să-i ajut pe cei cu venituri reduse, care chiar au nevoie de acest ajutor de încălzire. Nu există niciun fel de modificare faţă de iarna trecută în ceea ce priveşte tranşele de venit pentru ajutorul de încălzire pe care îl acordă Primăria. Nu uitaţi faptul că, anul trecut, Primăria Constanţa a extins tranşele de venit pentru care acordă ajutoare de încălzire şi a eliminat unele din condiţiile impuse de Guvernul Boc. Cei care aveau, de exemplu, o maşină care ieşea din criteriile lui Boc au primit şi iarna trecută ajutor de încălzire şi vor primi şi în această iarnă. Sau cei care aveau o cotă parte dintr-o moştenire, pentru Boc, erau bogaţi, însă noi le-am acordat un ajutor de 25% din valoarea facturii la încălzire", a declarat Radu Mazăre. Constănţenii care deţin în integralitate o a doua proprietate, pe raza municipiului Constanţa, nu vor beneficia de ajutor de încălzire. Potrivit Primăriei Constanţa, începând de luni, se pot ridica formularele şi depune cererile pentru ajutor, după cum urmează:

Asociaţiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice cu contracte individuale încheiate cu RADET Constanţa sunt aşteptate la sediul Primăriei de pe strada Ecaterina Varga nr. 25-27, de luni până vineri, între orele 9.00 - 13.00, telefon 0241 488163, 0241/488110. Persoanele fizice cu contracte individuale încheiate cu CONGAZ Constanţa, precum şi cei care se încălzesc cu butelii GPL sau energie electrică sunt aşteptaţi la sediul Primăriei de la City Park Mall (Sky Level), de luni până vineri, între orele 9.00 - 13.00, telefon 0241/485533. Persoanele fizice care se încălzesc cu lemne sunt aşteptate la sediul Primăriei de pe strada Amzacea nr. 13, de luni până vineri, între orele 9.00 - 13.00, telefon 0241/484218.

VEŞTI BUNE... ŞI RELE Aşa cum spuneam, şi în acest an Primăria Constanţa vine în completarea ajutoarelor de încălzire pe care le acordă Guvernul. Spre deosebire de anul trecut, când am funcţionat după Ordonanţa lui Boc, în această iarnă, Guvernul Ponta a considerat că trebuie să facă o serie de ajustări. Astfel, potrivit modificărilor aduse de Guvernul Ponta, ajutorul de încălzire pentru gaze naturale a fost majorat cu 6%. De asemenea, în noul act normativ a fost introdusă şi subvenţionarea familiilor cu venituri reduse care folosesc pentru încălzirea locuinţei energie electrică. Anul trecut, această categorie de persoane a primit în Constanţa ajutor de încălzire doar din partea Primăriei. Decizia Guvernului de a ajuta şi această categorie a populaţiei este mai mult decât binevenită, având în vedere că astfel se diminuează cheltuielile la nivelul bugetului local. Acestea ar fi veştile bune. Din nefericire, există şi veşti mai puţin bune, în sensul că, în acest an, beneficiarii vor fi nevoiţi să aducă la dosar aproximativ 20 de hârtii doveditoare, mult mai multe decât anul trecut. Dacă, anul trecut, Primăria Constanţa a încercat să simplifice cât mai mult procedurile, pentru ca locuitorii să poată depune cât mai repede cererile de ajutor de încălzire, în acest an, la ordinul ministrului Muncii, Mariana Câmpeanu, toţi beneficiarii trebuie să aducă absolut toate hârtiile doveditoare solicitate de minister. Reprezentanţii municipalităţii atrag atenţia asupra faptului că declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal. Declararea incorectă a componenţei familiei, a veniturilor membrilor acesteia, precum şi a bunurilor deţinute se sancţionează cu amendă între 200 şi 1.000 lei. Mai multe informaţii despre tranşele de venit, dar şi despre condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi pentru a obţine ajutor de la stat găsiţi pe site-ul Primăriei Constanţa, la adresa www.primaria-constanta.ro.

ACTELE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE

Spre deosebire de sezonul rece trecut, pentru a putea beneficia de ajutorul pentru încălzire în iarna 2013 - 2014, este obligatoriu, conform noilor acte normative emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (ministru Mariana Câmpeanu), să depuneţi, pe lângă formularul de cerere, următoarele acte doveditoare:

1. Acte doveditoare privind locuinţa pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire:

Dovada privind modalitatea în care solicitanţii de ajutor de încălzire locuiesc la adresa menţionată în formularul de cerere se face, după caz, cu unul din următoarele documente doveditoare (în copie):

- contract de vânzare-cumpărare sau contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie sau contract de închiriere sau certificat de moştenitor sau contract de comodat sau contract de concesiune sau împuternicirea notarială dată de proprietarul locuinţei pentru membrii săi de familie care locuiesc în locuinţa sa.

2. Acte doveditoare privind componenţa familiei

Pentru fiecare dintre membrii familiei menţionaţi în formularul de cerere se vor depune următoarele documente (în copie):

- buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani;

- certificate de naştere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.

Notă: actele de identitate trebuie să fie valabile.

3. Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei

Se vor ataşa actele doveditoare menţionate în coloana „acte doveditoare" de la cap. 5 din formularul de cerere, pentru toate persoanele menţionate în cerere care realizează categoriile respective de venituri, respectiv:

- pentru categoriile de venituri de la codurile 4, 5, 6, 7, 43, 45, 81, 82, 83 se vor depune adeverinţe eliberate de angajator pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit;

- pentru categoriile de venituri de la codurile 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 76 se vor depune copie după mandat poştal/extras de cont/decizie pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit

- pentru categoriile de venituri de la codurile 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 se vor depune adeverinţe eliberate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa (sediul de pe str. Tulcei nr. 4, program de primit cereri zilnic între orele 8.30 - 15.30, de luni până vineri) pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit

- pentru categoriile de venituri de la codul 70 se vor depune copii după contractele de muncă;

- pentru categoriile de venituri de la codul 73 se vor depune copii după hotărârea judecătorească;

- pentru categoriile de venituri de la codurile 74, 75 se vor depune adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ

- pentru categoriile de venituri de la codurile 77, 78, 79, 80 se vor depune adeverinţe eliberate de instituţiile competente;

Alte acte doveditoare:

- copie după talonul autoturismului/autoturismelor, aflate în stare de funcţionare, deţinute de toţi membrii familiei menţionaţi în formularul de cerere;

- copie după actul de proprietate al bunurilor deţinute de toate persoanele menţionate în formularul de cerere, bunuri care sunt specificate la cap. 5 - bunuri imobile, bunuri mobile aflate în stare de funcţionare;

- adeverinţă eliberată de primăria de domiciliu care să ateste faptul că nu beneficiază de ajutor de încălzire, pentru situaţia în care domiciliul din actul de identitate este în altă unitate administrativ-teritorială (nu este în municipiul Constanţa);

- copie după ultima factură de plată pentru abonaţii individuali RADET, CONGAZ sau ENEL, în funcţie de modalitatea de încălzire (solicitantul de ajutor de încălzire trebuie să fie şi titularul de contract individual cu furnizorul).

Toate actele doveditoare, împreună cu formularul de cerere, se vor introduce într-un dosar cu şină. Se completează obligatoriu, pe ultima pagină din formularul de cerere, care sunt actele care au fost depuse la dosar.

ATENŢIE

Se declară şi se iau în calcul toate veniturile nete ale tuturor membrilor de familie menţionaţi în formularul de cerere, realizate de aceştia în luna anterioară depunerii cererii;

În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei menţionaţi în formularul de cerere sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate;

Orice venit obţinut se va menţiona în cerere atât în dreptul fiecărei persoane, cât şi la cap. 5 în dreptul codului corespunzător (cumulat pe cod, după caz) şi va fi însoţit de actul/actele doveditoare menţionate în coloana „acte doveditoare";

Singurele venituri care nu se iau în calcul sunt: ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, bursele de studiu, sociale şi sprijinul financiar „Bani de liceu";

Persoanele care beneficiază de pensii trebuie să declare toate tipurile de pensii pe care le primesc; nu se solicită adeverinţe de la Casa Judeţeană de Pensii;

Persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj trebuie să declare cuantumul ajutorului încasat în luna anterioară depunerii cererii şi trebuie să depună un nou formular de cerere actualizat în momentul în care încetează dreptul la ajutorul de şomaj; nu se solicită adeverinţe de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de muncă;

Veniturile obţinute din străinătate se declară la codul de venit 70 de la cap. 5 din formularul de cerere, ataşându-se copie după contractul de muncă;

Pentru solicitanţii care se încălzesc cu energie electrică sau gaze naturale, titularul cererii de ajutor de încălzire este obligatoriu să fie şi titular de contract cu ENEL, respectiv CONGAZ;

Pentru solicitanţii care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat şi au contracte individuale încheiate cu RADET (nu prin asociaţiile de locatari/proprietari), titularul cererii de ajutor de încălzire este obligatoriu să fie şi titular de contract individual cu RADET;

Se iau în calcul şi se bifează în formularul de cerere la „Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti" inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora

MENŢIUNI FOARTE IMPORTANTE

Se vor respinge cererile care nu sunt completate corect, lizibil, care nu sunt semnate şi pe care nu a fost trecută data completării, la care nu s-au ataşat toate actele necesare solicitate sau la care diferă veniturile declarate în cerere de veniturile care reies din actele doveditoare;

În urma verificării cu baza de date de la Casa Judeţeană de Pensii, se vor respinge cererile în care nu au fost menţionate toate tipurile de pensii, la codul de venit corespunzător;

În urma verificării cu baza de date de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, se vor respinge cererile în care nu a fost trecut ajutorul de şomaj, la codul de venit corespunzător;

În urma verificării cu baza de date de la Evidenţa Populaţiei, se vor respinge cererile în care au fost menţionate persoane decedate sau se vor înceta drepturile la ajutor de încălzire în situaţia în care nu a fost anunţat decesul unei persoane în termen de 5 zile de la data evenimentului;

Orice modificare, atât în componenţa familiei, cât şi în veniturile acesteia sau în bunurile deţinute, se declară în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, prin completarea unui nou formular de cerere, la care se anexează doar actele care dovedesc modificarea.

RADET

Tranşe de venit şi ajutorul primit de constănţenii care se încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare, adică locuitorii care îndeplinesc condiţiile impuse de stat.

Familii venit net mediu Guvern Primărie 0 - 155 90% 5,5% 155,1 - 210 80% 11% 210,1 - 260 70% 17% 260,1 - 310 60% 22% 310,1 - 355 50% 28% 355,1 - 425 40% 33,5% 425,1 - 480 30% 39% 480,1 - 540 20% 44,5% 540,1 - 615 10% 50% 615,1 - 786 5% 53% 786,1 - 840 0% 50% 840,1 - 900 0% 45% 900,1 - 1100 0% 40% 1100,1 - 1300 0% 35% 1300,1 - 1400 0% 30% 1400,1 - 1500 0% 25%

Persoane singure venit net total Guvern Primărie 0 - 155 100% 0% 155,1 - 210 90% 5,5% 210,1 - 260 80% 11% 260,1 - 310 70% 17% 310,1 - 355 60% 22% 355,1 - 425 50% 28% 425,1 - 480 40% 33,5% 480,1 - 540 30% 39% 540,1 - 615 20% 44,5% 615,1 - 786 15% 47% 786,1 - 1082 10% 50% 1082,1 - 1200 0% 50% 1200,1 - 1400 0% 45% 1400,1 - 1600 0% 40% 1600,1 - 1700 0% 30% 1700,1 - 1800 0% 25%

Tranşe de venit şi ajutorul primit de constănţenii care nu se încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Familii venit net Primărie 0 - 1500 25%

Persoane singure venit net total Primărie 0 - 1800 25%

LEMNE DE FOC

Tranşele de venit pentru cei care se încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Familii venit net mediu Compensare Guvern (lei) Lemne (kg) Primărie/sezon 0 - 155 54 lei 1500 155,1 - 210 48 lei 1500 210,1 - 260 44 lei 1500 260,1 - 310 39 lei 1300 310,1 - 355 34 lei 1300 355,1 - 425 30 lei 1300 425,1 - 480 26 lei 1000 480,1 - 540 20 lei 1000 540,1 - 615 16 lei 1000 615,1 - 1000 0 lei 800 1000,1 - 1300 0 lei 500 1300,1 - 1500 0 lei 500

Persoane singure venit net total Compensare Guvern (lei) Lemne (kg) Primărie/sezon 0 - 155 54 lei 1500 155,1 - 210 48 lei 1500 210,1 - 260 44 lei 1500 260,1 - 310 39 lei 1300 310,1 - 355 34 lei 1300 355,1 - 425 30 lei 1300 425,1 - 480 26 lei 1000 480,1 - 540 20 lei 1000 540,1 - 615 16 lei 1000 615,1 - 1200 0 lei 800 1200,1 - 1600 0 lei 500 1600,1 - 1800 0 lei 500

Tranşele de venit pentru cei care nu se încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Familii venit net mediu Lemne (Kg) Primărie/sezon 0 - 1500 500 kg

Persoane singure venit net total Lemne (Kg) Primărie/sezon 0 - 1800 500 kg

GAZE NATURALE

Tranşele de venit pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale pentru persoanele care se încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Familii şi persoane singure tranşa de venit net mediu pe membru de familie sau venit net total al persoanei singure (vezi 9.1, 9.2) suma compensare 0 - 155 262 lei 155,1 - 210 190 lei 210,1 - 260 150 lei 260,1 - 310 120 lei 310,1 - 355 90 lei 355,1 - 425 70 lei 425,1 - 480 45 lei 480,1 - 540 35 lei 540,1 - 615 20 lei

BUTELII GPL, CENTRALE SAU SOBE

Tranşele de venit pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu funcţionare GPL şi care se încadrează în prevederile OUG 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Familii venit net mediu Primărie lei/lună 0 - 260 272 lei 260,1 - 425 204 lei 425,1 - 615 136 lei 615,1 - 1300 68 lei

Persoane singure venit net total Primărie lei/lună 0 - 260 272 lei 260,1 - 425 204 lei 425,1 - 615 136 lei 615,1 - 1600 68 lei

Tranşele de venit pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu funcţionare GPL şi care nu se încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Familii venit net mediu Primărie lei/lună 0 - 260 136 lei 260,1 - 425 102 lei 425,1 - 615 68 lei 615,1 - 1300 34 lei

Persoane singure venit net total Primărie lei/lună 0 - 260 136 lei 260,1 - 425 102 lei 425,1 - 615 68 lei 615,1 - 1600 34 lei

ENERGIE ELECTRICĂ

Tranşele de venit pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu energie electrică (dispozitive de încălzire autorizate pe energie electrică sau centrală termică cu funcţionare electrică trifazată) şi care se încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Familii şi persoane singure venit net mediu Compensare lunară (lei) 0 - 155 240 lei 155,1 - 210 216 lei 210,1 - 260 192 lei 260,1 - 310 168 lei 310,1 - 355 144 lei 355,1 - 425 120 lei 425,1 - 480 96 lei 480,1 - 540 72 lei 540,1 - 615 48 lei

Tranşele de venit pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu energie electrică (dispozitive de încălzire autorizate pe energie electrică sau centrală termică cu funcţionare electrică trifazată) şi care se nu încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Familii şi persoane singure venit net mediu Compensare lunară (lei) 0 - 155 120 lei 155,1 - 210 108 lei 210,1 - 260 96 lei 260,1 - 310 84 lei 310,1 - 355 72 lei 355,1 - 425 60 lei 425,1 - 480 48 lei 480,1 - 540 36 lei 540,1 - 615 24 lei

HENRI COANDĂ

Tranşele de venit pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu energie electrică pentru familiile şi persoanele singure care locuiesc în campusul social Henri Coandă şi care deţin contract de închiriere de tip 2 sau 3 şi care se încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Familii şi persoane singure venit net mediu Compensare lunară (lei) 0 - 155 240 lei 155,1 - 210 216 lei 210,1 - 260 192 lei 260,1 - 310 168 lei 310,1 - 355 144 lei 355,1 - 425 120 lei 425,1 - 480 96 lei 480,1 - 540 72 lei 540,1 - 615 48 lei

Tranşele de venit pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu energie electrică pentru familiile şi persoanele singure care locuiesc în campusul social Henri Coandă şi care deţin contract de închiriere de tip 2 sau 3 şi care nu se încadrează în prevederile OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare