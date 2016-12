Birou Permanent al Opoziţiei la Camera Deputaţilor

Şedinţa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor convocat de reprezentanţii PSD şi PNL, care trebuia să aibe loc miercuri, s-a desfăşurat ieri, fiind condusă de vicepreşedintele Camerei Adrian Năstase (PSD). Aşa cum era de aşteptat, de la şedinţa convocată de PNL şi PSD au lipsit preşedintele Camerei Deputaţilor şi membrii PDL şi UDMR. La lucrările şedinţei au participat 7 din cei 13 membri ai Biroului Permanent, respectiv Adrian Năstase, Valeriu Zgonea, Georgian Pop, Nicolae Bănicioiu - PSD şi Ludovic Orban, Mihai Voicu, Dan Motreanu - PNL. “Avem dreptul să convocăm Biroul Permanent. În condiţiile în care au loc şedinţele Biroului Permanent în lipsa cvorumului, este datoria noastră să apărăm parlamentarismul. Potrivit Regulamentului Camerei, Biroul permanent se convoacă la cererea preşedintelui Camerei Deputaţilor sau la cererea a cel puţin 4 membri ai săi”, a declarat Adrian Năstase. Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Ludovic Orban (PNL) a cerut introducerea pe ordinea de zi a Biroului Permanent a unei propuneri de sancţionare a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, prin interzicerea accesului la plen timp de 15 zile, pe motiv că aceasta a împiedicat personalul aparatului tehnic al Camerei să participe la şedinţă. Propunerea de introducere pe ordinea de zi a acestui for a fost aprobată de toţi cei şapte deputaţi PSD şi PNL prezenţi la şedinţă. De cealaltă parte, preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a precizat că şedinţa Biroului Permanent convocată de cei şapte deputaţi nu se poate realiza deoarece liderii grupurilor parlamentare care formează majoritatea au precizat că nu pot participa la această şedinţă. Drept urmare, şedinţa Biroului Permanent al Camerei urma a fi convocată pentru luni, 29 noiembrie. Deputaţii opoziţiei au continuat lucrările şedinţei unde au discutat stadiul proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 şi bugetul Camerei Deputaţilor pe anul viitor. De asemenea, cei şapte membri ai Biroului Permanent mai propun pe ordinea de zi a şedinţei înscrierea proiectului Legii sistemului unitar de pensii pentru dezbaterea plenului Camerei şi situaţia iniţiativelor legislative înregistrate la Biroul Permanent. În urma discuţiilor, reprezentanţii opoziţiei din Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor au decis să trimită o scrisoare premierului Emil Boc în care să-i atragă atenţia asupra întârzierii cu 40 zile a depunerii poiectului bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale pe 2011. În aceste condiţii, putem spune că la nivelul Camerei Deputaţilor lucrurile par a se linişti. Puterea are propriul ei Birou Permanent, având în vedere ultima modificare potrivit căreia şedinţele se pot ţine şi fără cvorum. Opoziţia are şi ea Biroul ei Permanent, în care lucrările vor fi conduse pe rând de Adrian Năstase şi Ludovic Orban. Fiecare din cele două Birouri Permanente va lua decizii importante, dar rămâne de văzut cum vor fi aplicate.