Birourile în care lucrează bărbaţii, mai murdare

Birourile în care lucrează mai mulţi bărbaţi sunt mult mai murdare decât cele în care lucrează preponderent femei, conform unui nou studiu care confirmă ipoteza că bărbaţii, care sunt mai murdari şi mai neîngrijiţi decât femeile, contaminează şi locurile în care-şi petrec timpul. Rezultatele acestui studiu pot fi explicate prin statisticile care indică faptul că bărbaţii se spală mai rar pe mâini şi pe dinţi decât femeile şi au, în general, o natură mai delăsătoare în ceea ce priveşte igiena corporală. În cadrul studiului, o echipă de cercetători a analizat 450 de mostre de ADN din 90 de birouri ocupate preponderent de femei sau de bărbaţi din SUA. Cu această ocazie, ei au putut identifica peste 500 de bacterii, majoritatea lor provenind de pe pielea umană, dar şi din nas, urechi şi chiar intestine. O altă parte dintre bacterii au ajuns în incintele de birouri fiind purtate pe haine sau pe pantofi.

În ceea ce priveşte echipamentele de birou “contaminate”, scaunele şi telefoanele aveau cea mai mare concentraţie de bacterii şi agenţi patogeni, urmate la mică distanţă de tastaturi şi de suprafeţele birourilor. Doctorul Val Curtis, reprezentând London School of Hygiene and Tropical Medicine, a reamintit că au existat şi alte studii care au ajuns la concluzia că bărbaţii sunt mai murdari decât femeile. “Bărbaţii nu iau în serios problemele de igienă. În plus, ei transpiră mai mult decât femeile şi astfel atrag şi mai multe bacterii”, este de părere aceasta. De partea bărbaţilor se plasează însă Hugh Pennington, profesor emerit de bacteriologie de la Universitatea din Aberdeen. “Totul face parte din mozaicul bogat al vieţii iar aceste bacterii ne ajută pentru că ne protejează de boli, întărindu-ne sistemul imunitar”, a subliniat acesta.