Biruinţa Gherăeşti a... biruit în Cupa României la oină

Desfăşurată în perioada 22-24 iulie, la Cumpăna, a 55-a ediţie a Cupei României la oină a revenit formaţiei Biruinţa Gherăeşti (judeţul Neamţ), care, în ultimul act, s-a impus, la mare luptă, cu 17-14, în faţa deţinătoarei trofeului din 2009, ACS Frontiera Tomis Constanţa. A fost un meci deosebit de spectaculos, cel puţin prin prisma răsturnărilor de situaţie. Frontiera a condus cu 8-4, iar la pauză avea 8-6, însă nemţenii au revenit incredibil şi au preluat conducerea, cu 15-8. Frontiera a dat impresia că poate reveni, apropiindu-se la 12-15, însă în final, campioana naţională en titre, Biruinţa Gherăeşti, a câştigat, cu 17-14, şi a intrat pentru a doua oară în istorie în posesia trofeului. „Suntem foarte fericiţi pentru că am reuşit să câştigăm acest trofeu după 46 de ani. Nu ne vom opri aici. Vrem să câştigăm un nou titlu de campioană, dar şi Cupa Satelor. Organizarea a fost una extraordinară şi am fi foarte încântaţi dacă şi noi am avea un primar ca la Cumpăna, care să fie atât de interesat de sportul naţional“, a declarat Andrei Adrian, preşedintele clubului din Gherăeşti. Organizarea foarte bună a competiţiei a fost apreciată şi de preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicolae Dobre. „Cred că este cea mai bună organizare din istoria Federaţiei Române de Oină. Ceea ce surprinde şi mai mult este că acest lucru s-a întâmplat într-o localitate unde înainte de Cupa României nu se ştia nimic de oină. Finala poate nu s-a ridicat la cel mai bun nivel, însă s-a văzut rivalitatea dintre campioana şi deţinătoarea trofeului până la acest meci. Ne bucurăm că am reuşit să reactivăm centrul de oină de la Gherăeşti, revenit în competiţii doar de trei ani“, a precizat Dobre. Medaliile de bronz au fost cucerite de Straja Bucureşti, după 12-8, în finala mică, cu CSM Rm. Sărat. De menţionat că formaţia buzoiană s-a retras de pe teren la acest scor, fiind nemulţumită de o decizie a arbitrilor. Jucătorul turneului a fost desemnat constănţeanul Mihai Georgescu (Frontiera Tomis).