Biserică în reabilitare

Primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag, doreşte finalizarea lucrărilor de reabilitare a bisericii din centrul oraşului până în primăvara anului viitor. „A fost unul din obiectivele pe care mi le-am propus pentru acest mandat. A fost foarte dificil, pentru că nu am avut destule fonduri şi a trebuit să facem reabilitarea pe etape. Eu cred că reuşim să terminăm în acest an, dacă nu, cu siguranţă, la primăvară biserica va fi gata. Pentru acoperiş am comandat o tablă specială, aurită, din Ucraina, care urmează să sosească la Hârşova. Apoi trebuie să găsim oamenii potriviţi care să o monteze”, a declarat Nădrag.