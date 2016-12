Biserică mistuită de flăcări

Un incendiu devastator a transformat în scrum, în noaptea de miercuri spre joi, Biserica Creştină Penticostală „Speranţa“ din Mangalia. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, în jurul orei 02.00, au fost sesizaţi prin 112 că o biserică din apropierea cimitirului musulman din localitate a fost cuprinsă de flăcări. Echipele de intervenţie trimise în ajutor au constatat că incendiul izbucnise în podul lăcaşului de cult. Câteva zeci de persoane care locuiesc în blocurile din apropiere au încercat să dea o mână de ajutor, însă flăcările înalte de aproape patru metri i-au ţinut la distanţă de clădire. Reprezentanţii ISU „Dobrogea” spun că echipajele au luptat mai bine de patru ore cu focul care mistuia biserica. Pompierii au reuşit să scoată din flăcări mai multe butelii cu oxigen, evitând astfel producerea unei explozii. „A ars totul. Nu am reuşit să salvăm nimic. Am pierdut aparatură electronică, un laptop, documente şi tot ce mai aveam prin birouri. Pagubele se ridică la câteva zeci de mii de euro. Din păcate, clădirea nu era asigurată. Sperăm ca în cel mult un an de zile să o reconstruim“, a declarat pastorul Bisericii Creştine Penticostale „Speranţa“ Vasile Toma.

NECAZURI Din primele verificări efectuate în acest caz, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit la instalaţia electrică. Cercetările în acest caz sunt continuate de o echipă formată din poliţişti şi pompieri pentru a se stabili cu exactitate cauzele care au declanşat incendiul devastator. Oamenii legii spun că nu este pentru prima dată când biserica este distrusă. În urmă cu câţiva ani, mai mulţi tineri au spart geamurile lăcaşului de cult, iar la scurt timp după aceea persoane neidentificate până în prezent au furat sistemul de sonorizare a bisericii. Conform enoriaşilor, construcţia bisericii a început în urmă cu mai bine de 15 ani şi, în prezent, lucrarea era terminată în proporţie de 90%. Totodată, reprezentanţii Bisericii Creştine Penticostale spun că timp de mai bine de doi ani s-au luptat în instanţă pentru a nu fi demolaţi după ce un vecin a speculat o greşeală la punerea în posesie.