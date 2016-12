Biserică nouă, în pericol de degradare

Bisericile vechi din comune beneficiază cu prioritate de reabilitări, având în vedere că sunt locuri în care săptămânal se adună enoriaşii pentru a participa la slujbele de duminică. În plus, unele dintre ele reprezintă un adevărat pericol pentru viaţa participanţilor la slujbe, întrucât stau să se prăbuşească, şi, de aceea, autorităţile locale, fie că le permite bugetul sau nu, încearcă ori să le restaureze, ori să construiască altele noi. Printre primăriile din judeţ care se confruntă cu o situaţie materială dificilă, dar care au decis să construiască o biserică nouă este şi cea din Săcele.

PROIECT SCUMP, FONDURI SLABE Primarul din comună, Ion Oprea, a declarat că a fost nevoit să construiască un lăcaş de cult, pentru că vechea biserică era într-o stare avansată de degradare. „Biserica este veche, de pe vremea turcilor. Acum cinci ani am decis să n-o mai folosim, pentru că mai avea puţin şi se prăvălea. Aşadar, am iniţiat un proiect pentru construirea unei biserici noi, cu toate că ne aflam într-o situaţie materială slabă. Nu am avut de ales. Norocul nostru a fost că am primit sponsorizări şi aşa am reuşit să o ridicăm”, a afirmat edilul. Oprea a spus că, de atunci, lucrările înaintează cu dificultăţi, deoarece sponsorizările s-au rărit. Ba mai mult, noua construcţie riscă să se degradeze dacă Primăria nu va face rost de banii necesari pentru a o finaliza. „Dacă tot ne-am apucat de treabă, am spus să o facem ca la carte. Evident că pentru asta avem nevoie şi de bani mulţi. Valoarea întregului proiect se ridică la 110.000 de lei, iar până în prezent au fost cheltuiţi 40.000 de lei. Lucrarea este 80% făcută, dar trebuie să o finalizăm în timp util, pentru că altfel riscă să se degradeze, din cauza ploilor, şi toată munca noastră s-ar duce pe apa Sâmbetei. Am oferit bani de la buget, atât cât mi-am permis, pentru a face acoperişul şi instalaţia electrică, dar mai sunt multe lucruri de făcut. Trebuie să facem şi tencuiala, şi picturile din interior, care costă o avere... Sperăm, totuși, să facem rost de banii necesari, pentru a finaliza lucrările în maximum doi ani”, a declarat primarul.