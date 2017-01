Biserică ortodoxă arsă în SUA

Un imens incendiu a distrus Biserica Ortodoxă Sârbă „Sf. Sava“ din centrul Manhattanului, la New York, chiar în ziua în care creștinii ortodocși de pretutindeni sărbătoreau prima zi de Paști. A fost nevoie de intervenția a 170 de pompieri, timp de câteva ore, pentru a controla flăcările. După ce inițial se vorbea de câteva persoane blocate în clădirea cuprinsă de foc, pompierii new-yorkezi au anunțat în final că nicio persoană nu a fost rănită în devastatorul incendiu, un bărbat fiind tratat pentru intoxicație cu fum, din rândul celor care au intervenit pentru stingerea focului. Deocamdată, cauza izbucnirii flăcărilor rămâne neclară, fiind declanșată o anchetă, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Pompieri din New York, Daniel Nigro, pentru ”New York Post”. Nigro a adăugat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, circa 700 de persoane s-au aflat în biserică pentru a sărbători Învierea Domnului. ”Suntem cu toții în viață, dar biserica noastră s-a dus”, a declarat preotul paroh Fr. Djokan Majstorovic, pentru Russia Today. Presa de pretutindeni a arătat imagini cu biserica istorică situată la numărul 15 pe West 25th Street, între Broadway și The Avenue of the Americas, în cartierul NoMad din Manhattan, New York. Catedrala în stil gotic este o creație din anul 1850 a arhitectului Richard M. Upjohn și a aparținut Bisericii Episcopale pentru câteva decenii, până în anul 1915. Biserica Ortodoxă Sârbă a cumpărat clădirea de la Dioceza Episcopală a New York-ului în anul 1943.

