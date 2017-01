Biserica Ortodoxă Română nu se opune construirii unei moschei în Bucureşti

13:44:32 / 03 Ianuarie 2017

Cata nesimtire !

In conditiile in care obtinerea unor aprobari , pentru ridicarea unor constructii , nu are nicio legatura cu berbecii barbosi ortodocsi , nu vad de ce se pronunta ei , chiar punand conditii . Ba ca vor teren pentru biserici la Istanbul , ba vor ca moscheea susnumita sa nu fie scoala pentru clericii musulmani . Doar nesimtirea , tupeul , jigodenia , pidosnicia popilor ii determina sa considere poporul o turma iar statul roman o anexa buna de muls la infinit . Popii si calugarii trebuie bagati toti la puscarie pentru inselaciune si pusi sa mai faca niste canale , eventual Bucuresti - Dunare si Dunare - Marea Baltica , astfel vom fi mai europeni cu ceva realizari si nu in Evul Mediu , cum ne vor coiosii si basinosii din conducerea BOR ...