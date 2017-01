Biserică reabilitată cu fonduri proprii

Printre obiectivele reabilitate de primarul comunei Dumbrăveni, Gheorghe Cenuşă, din fonduri de la bugetul local, în cei trei ani de când se află în fruntea comunei, se numără şi cele două lăcaşe de cult. La Dumbrăveni, biserica din localitate nu mai beneficiase de reabilitări complete, ci doar de mici renovări pe ici pe colo, însă insuficiente pentru a crea un loc primitor pentru credincioşi. „Primul lucru pe care l-am făcut a fost să împrejmuim lăcaşul de cult. Am vrut să delimităm spaţiul bisericii pentru că arată mai bine o clădire împrejmuită cu gard rezistent, faţă de o clădire neîmprejmuită. Bănuiesc că la început biserica a avut şi gard, dar el nu mai exista”, a declarat primarul comunei. Alte lucrări de care a beneficiat Biserica din Dumbrăveni au vizat reabilitări la plafonul interior, fără a afecta picturile, au fost montate parchet şi termopan pentru menţinerea unei temperaturi optime în clădire şi a mai fost reabilitată şi clopotniţa. „Am montat şi o centrală termică, care va asigura încălzirea bisericii în perioada sezonului rece. În plus, a fost nevoie de aducţiune de curent de forţă şi am racordat lăcaşul de cult la sistemul de alimentare cu apă”, a mai spus Cenuşă.