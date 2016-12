Biserica scientologică a fost condamnată pentru escrocherie în formă organizată

Tribunalul din Paris a condamnat biserica scientologică din Franţa, pentru escrocherie în formă organizată, principalele două structuri franceze, Celebrity Center şi librăria sa, fiind condamnate la plata unor amenzi de 400.000, respectiv 200.000 de euro. Alain Rosenberg, calificat de tribunalul corecţional din Paris ca lider al asociaţiei spirituale, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare şi la plata unei amenzi de 30.000 de euro. Trei alţi responsabili din două asociaţii au fost incriminaţi pentru escrocherie în formă organizată, pedepsele mergînd de la zece luni de închisoare cu suspendare pînă la 18 luni cu suspendare şi amendă de 20.000 de euro. Totodată, doi scientologi au fost condamnaţi pentru exercitarea ilegală a unor activităţi farmaceutice, primind amenzi de 1.000, respectiv 2.000 de euro. Biserica scientologică, care a anunţat că va face apel, risca în acest proces interzicerea unora dintre activităţile ei în Franţa. Justiţia le-a reproşat structurilor franceze ale bisericii, dar şi unor membri, că au sustras zeci de mii de euro de la patru vechi adepţi, profitînd de vulnerabilitatea acestora. Cazul a pornit de la plîngerea unei femei, la finele anului 1998. Abordată de scientologi pentru un test gratuit de personalitate, aceasta ar fi donat 20.000 de euro pentru cursuri de comunicare şi refacere a vieţii, cumpărarea de cărţi, medicamente şi a unui electrometru, un aparat electric care ar fi trbuit să măsoare încărcătura mentală a pacienţilor.

Considerată o religie în SUA, mişcarea fondată în 1954, de scriitorul american de science-fiction Ron Hubbard a fost clasată în Franţa printre secte, într-un raport parlamentar din 1995, care nu a mai fost actualizat de atunci. Scientologia a cunoscut numeroase confruntări cu justiţia din Franţa, unde inspiră multe suspiciuni, deşi este recunoscută în alte state europene. Pe 15 iunie, în timpul audienţei, Parchetul ceruse desfiinţarea a două dintre principalele structuri ale bisericii în Franţa, o amendă de patru milioane de euro şi pedepse cu închisoarea cu suspendare pentru principalii vinovaţi. Desfiinţarea este însă neaplicabilă, din cauza unei modificări legislative survenite pe 12 mai, fapt incriminat de detractorii scientologiei, care acuză secta de infiltrare în Adunarea Naţională. Preşedintele Miviludes (Misiunea interministerială de vigilenţă şi luptă contra derivatelor sectare), Georges Fenech, a salutat condamnarea. Avocatul victimelor, Olivier Morice, a vorbit despre “o decizie istorică”, pentru că este pentru prima oară în Franţa cînd persoana morală a bisericii scientologice a fost condamnată pentru escrocherie în formă organizată. Tribunalul a insistat asupra faptului că cele două structuri scientologice trebuie să facă publică condamnarea, prin publicaţiile franceze, dar şi străine. Organizaţia, care revendică 12 milioane de adepţi în toată lumea şi 45.000 în Hexagon, îşi fundamentează doctrina pe dianetică, o ştiinţă ce ar permite accesul la fericirea spirituală şi purificarea de elemente mentale negative. Printre personalităţile publice care au devenit adepţi ai scientologiei se numără actorii Tom Cruise şi John Travolta.

O lovitură grea de imagine a suferit biserica scientologică şi peste Ocean, unde regizorul şi scenaristul canadian Paul Haggis a anunţat că a părăsit cultul, al cărui membru era de peste 35 de ani, reproşînd acestei secte sprijinul acordat opozanţilor căsătoriilor dintre cuplurile homosexuale din California. Cineastul canadian, dublu cîştigător al premiului Oscar pentru scenariul filmelor ”Million Dollar Baby / O fată de milioane” şi ”Crash / Poveşti din L.A.”, a oficializat ruptura de cultul scientologic printr-o scrisoare adresată lui Tommy Davis, purtătorul de cuvînt al cultului din SUA, care a fost publicată şi pe blogul unui fost membru al acestui cult. Paul Haggis reproşează acestei secte că nu a reacţionat atunci cînd filiala din oraşul San Diego a susţinut, oficial, în 2008, Propunerea 8, prin care sînt interzise căsătoriile homosexuale în California. ”Refuzul bisericii de a denunţa acţiunile acestor intoleranţi, ipocriţi şi homofobi este o dovadă de laşitate. Nu pot să o numesc altfel. Tăcerea înseamnă acceptare. Eu nu pot să accept asta”, a explicat cineastul canadian.

Paul Haggis a reamintit şi faptul că aceeaşi sectă l-a obligat, atît pe el cît şi pe soţia sa, să rupă relaţiile mai mult de un an cu socrii lor, ei înşişi membri ai cultului scientologic, din cauza unor lucruri pe care el le consideră insignifiante. Acesta a evocat, totodată, atacurile publice cărora le-au căzut victime mai mulţi foşti scientologi, care au criticat acest cult şi metodele sale. ”După această scrisoare, sînt perfect conştient de faptul că o parte dintre prietenii mei ar putea decide să nu mă mai viziteze sau să lucreze cu mine. Totuşi, am ajuns la concluzia că nu mai puteam face parte din acest grup. Mi-e ruşine că am aşteptat atîtea luni înainte să acţionez”, a explicat cineastul.