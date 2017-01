Biserică-fantomă pentru care jandarmii au cotizat miliarde de lei

Reorganizarea jandarmeriei are la Constanţa neaşteptate consecinţe, cei peste 200 de militari fără liceu care vor fi concediaţi considerînd că disponibilizarea lor este una abuzivă. Oamenii au început să vorbească şi astfel au ieşit la iveală o sumedenie de nereguli înregistrate la unităţile constănţene, în ultimii cinci ani. Cel mai straniu incident este cel legat de "Biserica Fantomă", un lăcaş de cult pentru care s-au tot strîns bani, dar care nu a mai fost construit. Timp de patru ani, între 2001 şi 2005, fiecărui jandarm i s-a cerut lunar, de către conducerea Inspectoratului Judeţean, să plătească cotizaţii pentru ridicarea acestei biserici. Iniţial a fost vorba de 50.000 de lei, apoi treptat sumele au crescut, pînă la 80.000 şi chiar 100.000 de lei pe lună. În final, un militar a ajuns să cotizeze anual în jur de 1 milion de lei şi asta în condiţiile în care cele trei unităţi de jandarmi din judeţ au avut în această perioadă aprox.1500 de angajaţi. Aşadar, jandarmii au scos din buzunare bani pentru o biserică a cărei construire era mereu anunţată, dar care nici acum, la finele lui 2006, nu a fost ridicată. "Teoretic, nu eram obligaţi să plătim această cotizaţie, dar, dacă nu dădeam bani, aveam apoi probleme cu cei care ne comandau. Ofiţerii considerau că "facem figuri" şi intram pe lista lor neagră, ceea ce era rău de tot. De aceea aproape toţi scoteam din buzunar la fiecare salariu în jur de 100.000 de lei, doar pentru biserică. Problema era că nu ne dădeau nicio chitanţă, doar ne puneau să semnăm într-un tabel nominal, făcut pe un caiet studenţesc. Semnam în dreptul numelui, dar ni se părea ciudat că tabelul nu avea un număr de înregistrare sau măcar ştampila unităţii" a declarat un jandarm din cadrul Detaşamentului 3, avansat de curînd la gradul de subofiţer. Văzînd că timpul trece şi nici vorbă de vreo biserică, oamenii au început să se revolte şi unii au refuzat să mai dea bani. Comandanţii au devenit furioşi cînd un JAC (n.r. jandarm angajat pe bază de contract) le-a spus că dacă aceste cotizaţii sînt considerate sponsorizări, sumele respective ar trebui deduse din impozitul pe salariu, aşa cum prevede legea. "Cînd am întrebat anul trecut ce este cu biserica, de ce nu se mai construieşte, am aflat cu surprindere că banii daţi între 2001 şi 2003 nu au fost daţi pentru ridicarea unui lăcaş de cult în Constanţa, ci pentru o biserică construită la Bucureşti, pentru care ar fi contribuit toţi jandarmii din ţară. Ce ne pasă nouă de biserica din capitală, unde, pe banii noştri, să facă nunţi botezuri şi înmormîntări toţi coloneii şi generalii?" a spus un fost JAC care "a depus armele" şi a revenit în viaţa civilă, încă de anul trecut. Jandarmii au aflat că doar banii strînşi în perioada 2003-2005 au fost pentru lăcaşul de cult al Inspectoratului de Jandarmi Constanţa." Am aflat că banii au fost depuşi în cinci conturi şi că dobînzile adunate ar fi intrat în buzunarele unora. Ni s-a zis că biserica nu se ridică pentru că nu s-au strîns decît 20.000 de euro şi mai trebuie încă pe atît. Cum să fie doar 20.000 de euro adunaţi că noi toţi am dat bani" a adăugat jandarmul.

Ce spune IJJ-ul…

Aşa cum era de aşteptat, reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Constanţa infirmă toate acuzaţiile care i se aduc, spunînd că acestea sînt doar acte de răzbunare ale JAC-ilor care vor fi concediaţi. Problema este că multe dintre acuze vin din partea unor jandarmi care nu au nicio legătură cu marea concediere din decembrie. "Cotizaţiile pentru biserica din Constanţa au început să fie plătite din luna octombrie 2003, la cîteva luni după ce eu m-am angajat la Inspectorat. Pînă atunci, s-au dat bani pentru un lăcaş de cult din capitală, al Inspectoratului General. Nu este vorba despre cinci conturi, ci de unul singur, care nu are nimic în neregulă, fiind verificat anual de comisia de cenzori, de Inspectoratul General şi de Minister. În perioada 2003-2005 s-au strîns doar 1,7 miliarde lei din cotizaţii, iar lucrările pentru ridicarea bisericii sînt evaluate la 6 miliarde lei. Nu s-a făcut încă fundaţia pentru că au existat probleme cu privire la locaţie şi în prezent ne aflăm în faza de procurare de avize şi autorizaţii", a declarat preotul Laurenţiu Oprea, preotul militar al Jandarmeriei constănţene. Potrivit conducerii IJJ, nu s-au dat chitanţe nominale fiecărui militar în parte pentru că procedura ar fi fost una greoaie. "Tabelele cu aceste cotizaţii se făceau pe fiecare subunitate în parte, care primea de la Inspectorat o singură chitanţă pentru suma totală", a declarat purtătorul de cuvînt al IJJ Constanţa, cpt Sorin Trancă. Reprezentanţii Inspectoratului spun că, în cei patru ani de cotizaţii, doar jumătate din jandarmi ar fi dat bani pentru biserică, iar la un moment dat numărul lor a scăzut la cîteva zeci, din totalul de 1500. "Cele mai bune luni au fost acelea cînd aprox.60% din ei au plătit, dar în rest s-a ajuns şi la doar 5-6 milioane lei pe lună, pe toate unităţile", mai spune preotul Oprea. Declaraţiile acestuia sînt însă contestate de "contribuabili" care susţin că, din totalul de 1500 de jandarmi doar puţin peste o sută au avut curajul de a refuza să plătească.