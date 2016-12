Bisexualitatea lui Mika trece neobservată

A recunoscut că este bisexual, dar cu asta, Mika nu a obţinut dispreţ şi nici comentarii acide la adresa lui. În plus, cântăreţul în vârstă de 26 de ani nu este deloc surprins de indiferenţa cu care a fost primită dezvăluirea privind adevărata lui sexualitate. ”Uite, am declarat mereu că mă pot îndrăgosti de un bărbat. Mă pot îndrăgosti şi de o femeie. Şi am spus întotdeauna că nu mă ruşinez de asta. Şi nu cred că a fost o reacţie negativă la faptul că sunt bisexual. De fapt, nu cred că a fost o reacţie. Nu cred că a fost cineva surprins. Nu cred că îi mai pasă cuiva de asta. Cred că oamenii vor ca eu să am un brand”, a mărturisit vedeta.