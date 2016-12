Bişniţar amendat

17:50:48 / 17 Martie 2014

cacanet3

pentru ca esti mai greu de cap, tre sa iti explice cineva tie ca la babe... ideea era ca, activitatile astea se petrec de ani de zile in constanta in mod nestingherit de catre pers. de etnie rroma in principal, si fie nimeni nu le face nimic fie nu indeajuns, in schimb ce pe altii care poate ar vrea si ei "sa-si intretina familia " cum spui, ii prinde imediat, pe cel de la capitol care era acu ceva ani, pe astia mici de colo colo.. cam asta era ideea, daca tot se lauda atat, de-i da si la ziar ca " au prins " contrabandistu`, contrabandist care probabil era la primele incercari de intrare pe piata, cum se face ca pe restul nu ii prinde, care sunt de ani de zile. In rest sa-si intretina familia fiecare cum poate, da sa nu mai dea la ziar ca mare isprava a facut politia ca a prins un amarat de s-a bagat si el sa vanda niste tigari, in timp ce ...astia cu reputatie vand de ani de zile.