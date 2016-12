Bişniţari amendaţi

15:25:59 / 23 Ianuarie 2014

Institutii care ar trebui desfiintate !!!????

Saptamana trecuta au facut si ei perchezitii la o casa de pe o alee ce da in Ion Ratiu. Vai ce surpriza pe politisti!!! Au aflat si ei ca pe acolo doar cu tigari se traieste de fffff multi ani. De interceptari de telefoane politia si sri-ul nu au aflat inca? Sau aceste lucruri le folosesc doar cu copiii de 17-18 ani care dau bacul, ca aia sunt pericol public si aia fac evaziune si trafic, nu romii care lucreaza in ture in statia de autobuz de la Gara?