Bîta şi balta naţională

A crescut numărul celor care dau frecvent cu bîta în balta naţională. Tot felul de politicieni tălîmbi continuă să calce în străchini sau să dea armonios cu bîta în baltă… Sînt informat că bîta şi balta au fost trecute în rezervaţia politichiei noastre naţionale de cînd, la iniţiativa prezidentului, Marea Neagră a căpătat statut de lac rusesc. Datul cu bîta naţională a devenit pasiunea capitală a mai multor indivizi veniţi cu pluta în politică, la guvernare sau în chestiuni de politică externă. De pildă, domnul Cioroianu, ministrul nostru de Externe, s-a dovedit a fi, în ciuda staturii sale puţin atletice, un bun apucător şi mînuitor de bîtă. Secvenţele hazlii din timpul vizitei sale în America vor completa cu mult succes albumul cascadorilor rîsului. Sîntem o ţară veselă cu o politică externă pe măsura aspiraţiilor celor care au transformat politichia în poligon de dat cu bîta în baltă. Asistăm din ce în ce mai des la evocarea unor momente de vitejie din viaţa amoroasă a lui Greuceanu, exponentul de bază al datului cu bîta în baltă la români. Prestaţia ministrului nostru de Externe reprezintă un moment de vîrf al bîtei din balta naţională, dat fiind efectul împroşcării noastre externe. Politicienii noştri cu pretenţii la elită se remarcă prin ambiţia de zi cu zi de a da cu bîta în baltă. Practic, în mai toate sectoarele noastre importante de activitate, se merge din bîtă în bîtă, adică, pe înţelesul tuturor, din gafă în gafă! Rezultatul acestor eforturi este ilustrat de starea de hlizeală permanentă a curcilor de rîsul cărora am ajuns. Sîntem recunoscuţi peste hotare, nu numai în materie de politică externă şi lac rusesc, pentru talentul nostru de a da cu oiştea-n gard şi cu capul de toţi stîlpii Uniunii Europene. Unii dintre reprezentanţii noştri şi-au cîştigat singuri celebritatea de monumente ale prostiei şi de gînditori în limba engleză. Datul cu bîta în balta naţională s-a transformat într-o adevărătă industrie. A luat un avînt fără precedent producţia industrială de confecţionat bîte pentru dat cu ele în balta naţională. Prostia a fost ridicată la rang de politică. Datul cu bîta în baltă, chestiune pe care noi am mai abordat-o, reprezintă un obicei strămoşesc bine cimentat la politicienii noştri, altfel, să-mi fie iertat, nu înţeleg de ce se manifestă el cu atîta patos naţional şi patriotic. Bîta externă, în cazul Cioroianu, are semnificaţii cu totul aparte despre mersul nostru înainte şi mai mult înapoi… Măcar prin gafe, dacă nu prin altceva, ne putem remarca şi noi pe mapamond, transformarea Mării Negre în lac rusesc reprezentînd unul din momentele culminante ale politicii noastre vesele. În materie de tehnică şi eficienţă, datul cu bîta în baltă tinde să se perfecţioneze, cunoscute fiind cerinţele în materie în arc guvernamental. Domnul Cioroianu nu este unicul exponent al politicii guvernamentale exprimate prin forţa datului cu bîta în baltă. În actualul guvern, de pildă, se dă cu bîta în baltă în tandem. Sînt sectoare, precum turismul, agricultura şi sănătatea, unde, de ani buni de zile, nu se dă decît cu bîta în baltă, procedeele fiind perfecţionate de la o guvernare la alta. Ce-i drept, pentru că politicienii se dau în vînt după pescuitul în ape tulburi, uneori, se mai schimbă balta! Exerciţiul cu bîta dezvoltă muşchii politicienilor. Din această cauză, unii dintre ei şi-au pierdut bruma de creier, locul acestuia fiind luat de muşchi! Nu degeaba îşi arată domnii politicieni muşchii la noi! Ca să dea cu ei în baltă!