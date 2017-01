Bittman uimește cu o piesă solo

Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, își surprinde fanii la început de an. El a lansat, ieri, o piesă nouă, intitulată „Și îngerii au demonii lor”, la care a lucrat în premieră cu doi artiști tineri ai curentului comercial. „Noul single este rezultatul întâlnirii mele cu Alex Pelin și Ovidiu Baciu, doi tineri compozitori foarte talentați, cu un palmares impresionant. Mi-a plăcut foarte tare piesa încă din prima clipă în care am ascultat negativul, am înregistrat-o pe loc și aceea a rămas varianta finală”, a spus Dan Bittman.

Piesa beneficiază și de un videoclip regizat de Alex Ceaușu, care a fost filmat în incinta Teatrului Național din Caracal, o clădire veche, recent reabilitată. Fotomodelul și actrița Alice Peneacă joacă în clip un dublu rol, al îngerului bun, cât și al celui rău. „M-am gândit că este momentul să arăt că nu există așa-zisa prăpastie între generațiile de artiști, cea din care fac eu parte și cea tânără. Există multe moduri în care putem colabora și putem face multe lucruri minunate. Susțin proiectele realizate de tineri și îmi place să cred că această piesă este ca o punte între generații. În plus, piesa are și o tentă rock, mi-a plăcut ideea de a readuce în atenția ascultătorilor acest gen muzical, puțin cam neglijat în ultimii ani în România”, a mai spus Dan Bittman.