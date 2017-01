Bitză şi-a lansat online „Sufletul Oraşului”

21:27:46 / 16 Iunie 2016

BBS

Cele mai smechere albume din lumea asta sunt "Sevraj" & "Sufletul Orasului" are multe colaborari cu nume mari din Romania ex: Grasu XXL, Guess Who, Carbon, DJ Faibo X, Raku, Aforic, Cedry2k, Cheloo, Ombladon, K-Gula, FreakaDaDisk, DJ Dox, si daca am mai uitat ceva sa-mi spuneti.