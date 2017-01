Bivolaru... constituțional. Tribunalul i-a admis cererea de sesizare a CCR în privinţa unor dispoziţii din dosar

Tribunalul Sibiu a admis luni cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate cu privire la unele dispoziții procedurale formulată de liderul spiritual al MISA, Gregorian Bivolaru, în dosarul în care acesta a fost condamnat la șase ani de închisoare, pentru act sexual cu un minor. "Azi, 24.10.2016, în dosarul nr. 2081/85/2016, Tribunalul Sibiu, în baza art. 29 al. 4 din Legea nr. 47/1992, a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 466 alin. 2 teza a II-a din Codul de procedură penală, formulată de petentul-condamnat B.G., alias M.A.", se menționează într-un comunicat transmis presei de către Tribunalul Sibiu. Instanța a dispus înaintarea încheierii și a dovezilor depuse Curții Constituționale. Reamintim că, la termenul de săptămâna trecută, instanța a amânat pronunțarea asupra excepției de neconstituționalitate la data de 24 octombrie și asupra admisibilității în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal în data de 28 octombrie.

Gregorian Bivolaru a solicitat instanței, săptămâna trecută, acceptarea cererii de redeschidere a procesului său, în care a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru act sexual cu minor, susținând că este nevinovat și că vrea să i se facă dreptate. "Consider că este necesar să mi se facă dreptate. Eu am dorit să particip în comisia rogatorie la procesul care s-a desfășurat la Înalta Curte și, în mod cu totul straniu pentru mine, această cerere nu a fost urmată de audierea mea. (...) eu nu eram vinovat și am o mulțime de dovezi în această direcție și această condamnare a fost un șoc teribil, după ce, în prealabil, două instanțe au constatat că situația în acest dosar este cu totul alta și (...) am fost achitat. Aceste aspecte sunt stranii (...) m-au făcut să consider că nu m-am bucurat de un proces echitabil în această țară, tocmai de aceea vă rog, vă implor să luați în considerație aceste fapte care sunt evidente, să dispuneți, totuși, să mi se facă dreptate în sensul de a exista posibilitatea ca acest dosar să fie redeschis. (...) Să se facă dreptate dincolo de aparențe", a declarat Gregorian Bivolaru.

Gregorian Bivolaru dorește redeschiderea procesului său penal, la Sibiu, după ce a fost achitat aici și la Alba Iulia, dar condamnat în 2013, de Înalta Curte de Casație și Justiție, la șase ani de închisoare cu executare, pentru trafic de persoane și acte sexuale cu minori. Decizia este definitivă. Bivolaru fusese achitat în aprilie 2012 de Tribunalul Sibiu, însă instanța supremă a casat sentința și a dispus rejudecarea dosarului. Procurorii au susținut la procesul de la Înalta Curte, în 2013, că, în perioada 2002 - martie 2004, Gregorian Bivolaru, folosindu-se de calitatea declarată de "profesor yoga" și "mentor spiritual", prin abuz de autoritate și ținere în stare de aservire, a recrutat, cu ajutorul învinuitei Dumitru Ionela Cristina, în scopul exploatării sexuale, pe minora Mădălina Dumitru, cursantă yoga, cu care a întreținut, în mod repetat, acte sexuale și de perversiune sexuală, oferindu-i diverse sume de bani și alte foloase. De asemenea, Bivolaru a atras-o, prin asigurarea mijloacelor financiare de subzistență și remiterea altor foloase materiale, pe Maria Mirona Farcași, cursantă yoga, în practicarea unor acte sexuale cu minora Mădălina Dumitru. Gregorian Bivolaru a mai fost acuzat că, în perioada ianuarie - noiembrie 2000, precum și în luna aprilie 2003, a întreținut acte sexuale cu minorele Agness Arabella Mureșan și Ilinca Simionescu, folosindu-se de calitatea sa mentor spiritual.

La 28 martie 2004, Bivolaru a încercat să părăsească în mod ilegal teritoriul României, prin Punctul de Control și Trecere a Frontierei Nădlac. Gregorian Bivolaru a reușit să părăsească ilegal teritoriul României, fiind reținut, pe 4 aprilie 2005, de poliția suedeză, în orașul Malmo. Ulterior, autoritățile suedeze i-au acordat azil politic. În prezent, Gregorian Bivolaru se află în arest, în România.