Bjork a organizat un protest

Cântăreaţa islandeză Bjork a organizat, weekend-ul trecut, un maraton de karaoke, desfăşurat pe durata a trei zile, pentru a protesta faţă de preluarea unei companii islandeze de către un concern canadian. Grupul coordonat de interpreta islandeză, intitulat The Voice of the Nation, a organizat un concurs de karaoke la Reykjavik, pentru a protesta faţă de preluarea companiei energetice islandeze Icelandic de către grupul canadian Magma Energy. Organizatorii acestui maraton de karaoke au elaborat, totodată, o petiţie ce a fost semnată de peste 46.000 de persoane, depăşind astfel numărul minim de semnături necesare, circa 35.000, reprezentând 10% din totalul populaţiei ţării, pentru a forţa Guvernul islandez să îşi reconsidere poziţia faţă de preluarea acestei companii de interes naţional.

Maratonul de karaoke a fost organizat pentru a coincide cu Threttandinn, o sărbătoare tradiţională islandeză. Potrivit legendelor din folclorul islandez, elfii şi alte creaturi supranaturale coboară în acele zile pe Pământ, pentru a cânta şi dansa alături de oameni. În cadrul acestui eveniment, Bjork a interpretat un cântec popular islandez, în duet cu politicianul Omar Ragnarsson şi a cântat apoi, singură, un cover al piesei ”Love Will Tear Us Apart” al grupului Joy Division. În urma acestei investiţii, Magma Energy va deţine 98% din acţiunile deţinute de HS Orka, compania care produce 9% din totalul energetic al Islandei, şi va deveni astfel cea mai mare companie străină din Islanda, după criza din 2008, când economia acestei ţări insulare a fost la un pas de a intra în colaps.