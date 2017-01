„Black Eyed Peas” vin în România cu o echipă de peste 40 de oameni

Cu o săptămînă înainte de susţinerea concertului formaţiei „The Black Eyed Peas”, reteaua Bilet.ro anunţă vînzarea a peste 90% din biletele de acces la eveniment. Reţeaua Bilet.ro, unicul distribuitor al biletelor la concertul The Black Eyed Peas, a anunţat, ieri, că stocul biletelor puse în vînzare pentru acest eveniment este aproape de epuizare. Biletele au fost disponibile atît prin platforma online Bilet.ro, cît şi în punctele de vînzare ale reţelei Bilet.ro, diverse magazine.

„The Black Eyed Peas” vor veni la Bucureşti cu o echipă formată din 47 de persoane, pentru show-ul de sîmbătă, de la Arenele Romane. Echipa de 47 de oameni este formată din „tot ce trebuie, de la tîmplari, la asistenţi de cameră, patru backing vocals şi o armată de dansatori”. Show-ul de la Arenele Romane va fi proiectat pe şase ecrane, pentru care a fost adus special un car de televiziune. Trupa va sosi în România, pe Otopeni, vineri, cu o cursă charter, de la concertul pe care îl susţine la Stockholm. La ora 20.00, în deschiderea concertului „The Black Eyed Peas” de la Bucureşti, vor cînta Smiley şi trupa „Simplu”.

Turneul „Pepsi Black Blue and You” din care face parte şi concertul susţinut de „The Black Eyed Peas” în Bucureşti, îi va purta pe artişti în 13 ţări din toată lumea. Evenimentul este organizat de Fundaţia Phoenix şi va avea loc pe data de 15 septembrie 2007, la Arenele Romane, începînd cu ora 20.00.

Trupa „The Black Eyed Peas” a debutat pe piaţa muzicală, în anul 1998, cu discul „Behind the Front”, iar pînă în prezent, a vîndut peste 20 de milioane de albume în toată lumea şi a cîştigat trei premii Grammy. Trupa a devenit cunoscută cu al treilea album, „Elephunk” (iunie 2003), care include hiturile „Where Is the Love?” şi „Let\'s Get It Started”. Următorul album, „Monkey Business”, care conţine hiturile „Don\'t Phunk With My Heart”, „My Humps” şi „Pump It”, a fost primul care a ocupat locul 1 în topuri şi a fost premiat de trei ori cu platină în 2005. Trupa lucrează la un nou CD care se va intitula „From Roots To Fruits” şi care va fi lansat spre sfîrşitul anului 2007.