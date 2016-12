Black Eyed Peas şi Kings of Leon, în fruntea topurilor vânzărilor pe iTunes

Piesa ”Boom Boom Pow” a trupei Black Eyed Peas şi albumul ”Only by the Night” al trupei Kings of Leon s-au situat în fruntea clasamentelor celor mai bine vândute piese, respectiv albume din SUA, potrivit clasamentului Rewind 2009, lansat de iTunes. Regretatul rege al muzicii pop, Michael Jackson, a fost desemnat artistul anului, iar Lady Gaga a primit titlul de cea mai bună debutantă. Totodată, seria ”Twilight / Amurg” s-a impus în clasamentul vânzărilor de coloane sonore. În clasamentul celor mai bine vândute cântece, piesa ”Boom Boom Pow” a trupei Black Eyed Peas a fost urmată de ”Right Round” al celor de la Flo Rida, pe locul al doilea şi de ”Poker Face”, piesa lui Lady Gaga, pe locul al treilea. Albumul ”Only by the Night”, lansat de trupa Kings of Leon, a ocupat prima poziţie în clasamentul vânzărilor de albume muzicale iTunes pe 2009, fiind urmat de coloana sonoră a filmului ”Twilight / Amurg” şi de albumul ”The Fame”, semnat Lady Gaga. În topul vânzărilor coloanelor de film, locul doi este ocupat de compilaţia apărută în comedia ”Pinneapple Express”, iar podiumul este completat de coloana sonoră a celui mai recent film din seria Bond, ”Quantum of Solace / Partea lui de consolare”. Clasamentul Rewind este lansat de iTunes la sfârşitul fiecărui an, pe baza datelor colectate în ultimele 12 luni.