Black Friday - Ghid de supravieţuire pentru consumatori

Încet-încet, preluăm de la americani toate tradiţiile. Dacă, în ce priveşte Valentine’s Day, părerile sunt împărţite între susţinătorii Dragobetelui şi cei ai Sfântului Valentin (ce-i drept, manifestările artistico-romantice în cinstea Sf. Valentin au cam furat inima românilor), despre Black Friday nu putem spune decât de bine. Black Friday - Vinerea Neagră este un eveniment organizat tradiţional de retailerii americani în vinerea care urmează sărbătorii Ziua Recunoştinţei. La noi, Black Friday are loc pe 22 noiembrie. Dincolo de acest lucru, Vinerea Neagră reprezintă un excelent prilej pentru consumatori de a profita de reducerile comercianţilor. Şi pentru ca Black Friday să nu devină cu adevărat o zi neagră pentru noi, românii, trebuie să ne luăm câteva măsuri de precauţie şi să ne informăm în ce priveşte drepturile pe care le avem ca şi consumatori. În acest scop, Centrul European al Consumatorilor din România (ECC România) pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi în a-şi vedea respectate drepturile un „ghid de supravieţuire” în perioada de reduceri care urmează, respectiv 22 - 30 noiembrie. Potrivit ECC România, „cel mai important aspect este faptul că, indiferent de denumirea acestei perioade de reduceri şi de provenienţa sa, consumatorii vor beneficia de aceleaşi drepturi pe care le au şi în restul timpului, iar comercianţii trebuie să respecte o serie de reguli clar stabilite”. Să vedem care sunt acestea.

CUM TREBUIE AFIŞAT PREŢUL? Indiferent că este vorba de un magazin online sau de unul clasic, preţul trebuie întotdeauna afişat clar, lizibil, în lei şi cu toate taxele incluse (TVA şi alte taxe suplimentare, dacă este cazul).

CARE SUNT REGULILE PRIVIND REDUCEREA DE PREŢ? Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării preţului redus. Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice: fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat; fie prin menţiunile „preţ nou”, „preţ vechi” lângă sumele corespunzătoare; fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat. Se interzice ca o reducere de preţ pentru un produs şi/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părţi din produs şi/sau serviciu.

GARANŢII Una dintre cele mai des auzite întrebări este: se aplică regulile privind garanţiile şi în privinţa produselor achiziţionate în perioadele de reduceri? Regulile privind garanţiile se aplică indiferent de modul în care sunt achiziţionate produsele şi de preţul acestora, online, din magazinul clasic, la preţ redus sau la preţ întreg, spune ECC România.

SFATURI PENTRU CONSUMATORI Cum să evităm falsele reduceri şi cum să nu picăm în capcana ofertelor? ECC România te sfătuieşte: fă o listă cu produsele pe care doreşti să le achiziţionezi şi cu preţurile actuale ale acestora. Acest lucru te va ajuta să eviţi falsele reduceri de preţuri, de exemplu atunci când comercianţii măresc preţul şi aplică procentul de reducere la preţul astfel majorat; verifică atent modul în care este afişată reducerea pe site sau pe eticheta produsului; nu cădea în capcana ofertelor care anunţă mari reduceri de preţuri doar pentru a te atrage să intri în magazin; în cazul în care comanzi online, verifică înainte de a trimite comanda dacă preţul produselor din coşul de cumpărături este acelaşi cu preţul redus indicat atunci când ai ales produsul.

Pentru mai multe informaţii privind regulile aplicabile puteţi accesa secţiunea „Întreabă expertul“ de pe site-ul ECC România (www.eccromania.ro): contracte la distanţă - http://www.eccromania.ro/intreaba-expertul/details/vanzarea-distanta; garanţii - http://www.eccromania.ro/intreaba-expertul/details/faq-vanzare-garantie.

CÂND SE CONSIDERĂ CONTRACTUL ÎNCHEIAT? Potrivit ECC România, un contract se consideră încheiat, în ce priveşte magazinele clasice, în momentul în care consumatorul plăteşte bunul şi primeşte produsul (momentul în care acceptarea ofertei ajunge la cunoştinţa comerciantului). În cazul magazinelor online, contractul este considerat a fi încheiat în momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator referitor la comanda sa.

POT RENUNŢA LA ACHIZIŢIE DUPĂ CE AM ÎNCHEIAT CONTRACTUL? De multe ori ne răzgândim după ce am cumpărat ceva sau am găsit altceva, care răspunde mai bine dorinţelor noastre. ECC România ne arată ce putem face şi în ce cazuri putem avea câştig de cauză. În cazul magazinelor clasice, legea nu dă dreptul consumatorului de a renunţa la contract. Odată achiziţionat un produs, acesta nu mai poate fi înlocuit sau contravaloarea acestuia returnată consumatorului decât dacă este defect, aplicându-se aici regulile privind garanţiile. Nu este obligatoriu ca vânzătorul să aibă o politică comercială care să permită returnarea unui produs sau înlocuirea acestuia, indiferent de motiv, într-o anumită perioadă de timp. Dacă profesionistul are o asemenea politică, aveţi grijă să solicitaţi amănunte în scris sau să păstraţi documentele care o menţionează. Potrivit ECC România, pentru magazinele online, legea stabileşte un termen de zece zile lucrătoare de la momentul primirii produsului în care consumatorul poate renunţa la achiziţie, fără a oferi vreun motiv şi fără costuri suplimentare. Costul returnării produsului este suportat de consumator. Comerciantul este obligat să returneze preţul plătit de consumator (inclusiv costurile de expediţie) în termen de maximum 30 de zile de la momentul în care consumatorul a renunţat la contract. Există şi cazuri speciale, în care contractul nu poate fi denunţat. Cum ar fi pentru produsele care sunt realizate după specificaţiile consumatorului sau înregistrările audio, video ori programele informatice.

CARE SUNT REGULILE PRIVIND GARANŢIA? Legea 449/2003 este cea care reglementează garanţiile produselor. De fapt, stabileşte că există două tipuri: garanţia legală de conformitate şi garanţia comercială, care pot coexista pentru un singur produs. Garanţia legală se aplică pentru orice produs comercializat (cu anumite excepţii, clar stabilite). În momentul în care un produs este vândut unui consumator, acesta beneficiază de garanţia legală, fără ca aceasta să fi fost oferită de cineva anume, ci numai în temeiul legii.

Garanţia legală este de doi ani, dar, pentru produse a căror durată de viaţă este mai mică de doi ani, poate fi redusă la durata medie de utilizare a produsului, atât timp cât consumatorul este informat despre acest lucru. Garanţia legală este responsabilitatea vânzătorului, la fel, în temeiul legii.

Garanţia comercială este cea care „se dă”. Este ceva în plus faţă de garanţia legală şi nu ar trebui să aducă atingere acesteia. O pot da atât producătorul (în practică poate apărea ca aşa-numita „garanţie europeană“ de un an pe care o dau producătorii uneori şi în temeiul căreia un consumator îşi poate repara, înlocui, teoretic, produsul oriunde în UE, atât timp cât în statul său există un service care are contract încheiat cu producătorul), cât şi vânzătorul. Garanţia comercială poate îmbrăca orice formă: o durată de timp mai mare, rambursarea direct a sumei plătite în cazul apariţiei unui defect etc. Dar nu poate înlocui şi nu exonerează pe vânzător de obligaţiile sale în temeiul garanţiei legale (de exemplu, în cazul „garanţiei europene”, după trecerea anului dat de producător, dacă produsul se defectează, responsabilitatea vânzătorului se păstrează).

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ PRODUSUL SE DEFECTEAZĂ SAU NU RESPECTĂ SPECIFICAŢIILE? Potrivit ECC România, consumatorul are dreptul la repararea, înlocuirea, restituirea contravalorii sau reducerea corespunzătoare a preţului în cazul în care produsul este defect sau nu respectă specificaţiile. Ca regulă, iniţial, consumatorul poate alege între reparare şi înlocuire, dar vânzătorul se poate opune măsurii alese dacă are costuri mai mari pentru punerea în practică a acesteia în comparaţie cu cealaltă. De aceea, în practică, repararea este prima măsură care se ia pentru a asigura funcţionalitatea produsului. Înlocuirea poate interveni în cazul în care produsul nu mai poate fi reparat şi se va face numai cu un produs identic.

Rezoluţiunea contractului poate interveni în trei cazuri: când consumatorul nu a beneficiat nici de repararea, nici de înlocuirea produsului; când vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă; când vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-un termen de 15 zile, fără inconveniente semnificative pentru consumator. Rezoluţiunea contractului are ca efect punerea părţilor în situaţia anterioară contractului. Prin urmare, consumatorul va primi suma plătită pentru produs, iar comerciantul - produsul. Ce este foarte important, chiar dacă în practică i se spune consumatorului să ia legătura direct cu service-ul în cazul unui defect, responsabilitatea va aparţine întotdeauna vânzătorului, potrivit legii. Consumatorul nu are niciun fel de contract încheiat cu service-ul, iar acesta nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea regulilor privind garanţia.