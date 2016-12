Black Friday la eMag - peste un milion de produse la reducere!

Peste un milion de produse vor fi în oferta eMag pentru Black Friday, la 18 noiembrie, reducerile totale ridicându-se la 35 milioane euro. Retailerul estimează comenzi totale de peste 250 milioane lei. „Black Friday este cel mai mare eveniment de shopping din an, care cumulează într-o zi comenzi cât într-o lună întreagă. Pentru 24 de ore, liniile de acces la internet și serverele noastre devin cea mai populată arteră comercială din România. Evenimentul a crescut foarte mult în fiecare an. Față de prima ediție, gama de produse s-a extins de 12 ori, de la 80.000 în 2011 la un milion în prezent“, spune managerul general al eMag, Tudor Manea. Și asta pentru că peste 2.000 de magazine partenere eMag Marketplace sunt pregătite cu promoții pentru Black Friday, dublu față de 2015. Să mai spunem că retailerul a încheiat parteneriate cu șase firme de curierat, astfel încât coletele să ajungă la clienți în cel mult zece zile (până la 28 noiembrie); mai mult, clienții au posibilitatea de a-și prelua produsele comandate din cele 11 showroom-uri și 202 puncte de livrare deschise în colaborare cu Poșta Română. „Cele peste un milion de produse ocupă o suprafață de 100.000 mp, cât 20 de terenuri de fotbal. În primele două zile post-Vinerea Neagră vor pleca 300.000 de colete, preluate de 160 de camioane pe zi. Am investit circa două milioane euro în servere și servicii de hosting, având în vedere că în 2015 peste 50% dintre clienți au comandat de pe dispozitive mobile“, mai spune oficialul eMag. Stocurile de produse la reducere includ peste 40.000 de televizoare, peste 20.000 de laptopuri, 50.000 de smartphone-uri, 17.000 de frigidere, 100.000 de electrocasnice mici (mixere, roboți de bucătărie, espressoare, fiare de călcat și altele), 35.000 de aparate de îngrijire personală, 1.500 de produse Smart Home, 100.000 de parfumuri și seturi cadou, 100.000 de scutece (echivalentul a 40 de tiruri!), 110.000 jucării și jocuri și 20.000 de anvelope. Nu în ultimul rând, eMag aduce 1.000 de pachete de furnizare de energie electrică, pentru care factura este zero în primele șase luni (parteneriat cu E.ON Energie România).