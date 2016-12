Black Friday-ul extremelor - reduceri pe bune, dar și multe țepe

AAA, BLACK FRIDAY! Cel mai așteptat moment din an (de către cei care descoperă, în mod miraculos, internetul fix în această zi - n.r.)! Dacă lumea ar monitoriza prețurile cu câteva luni înainte de Vinerea Neagră, probabil că vânzările din această zi „specială“ ar scădea substanțial. De ce? Pentru că, în multe cazuri (nu toate, să fim înțeleși), reducerile sunt o mare, mare țeapă. Uite și-un exemplu - procesorul AMD FX-8350, produs pe care l-am urmărit cu un interes deosebit în ultimul an. De la circa 850 lei, prețul a scăzut constant, în 2016, iar la finele lui septembrie l-am achiziționat cu 730 și ceva de lei, primind și-un joc cadou (în valoare de 240 lei). Cu o zi înainte de BF 2016, la 17 noiembrie, după încheierea diverselor campanii promoționale din timpul anului, prețul s-a întors la 853 lei. Vineri, 18 noiembrie, surpriză! Vedem o „reducere“ până la... 917 lei. Explicația ar fi că-i un produs care se vinde oricum, doritorii neavând nevoie de discount-uri. OK, alt exemplu. Hard disk Seagate de 1 TB. Cumpărat luni, 14 noiembrie, cu 217 lei, redus la 270 și-un pic. Joi, preț normal. Vineri, „reducere“ la 251 lei.

CE SE CAUTĂ

Dar poate că nu astea-s produsele cele mai căutate, corect? Ce vor românii cel mai și cel mai mult? Televizoare, electrocasnice mari și telefoane mobile, ne spune șeful unui magazin de profil din Constanța. La aceste categorii, reducerile chiar par să fie... reduceri. Din prețul unui LCD Smart dispar până la 800 lei. La combine frigorifice, reducerile sunt cuprinse între 300 și chiar și 1.000 lei. Desigur, nu te gândi că un frigider de 2.000 lei se vinde de Black Friday la jumătate de preț. Mai degrabă, 1.500 lei în loc de 1.600. Și-ar mai fi o explicație pentru înghesuială, ne spune unul dintre clienți, care împinge spre casa de marcat un TV cu diagonală mare - „În perioada de BF, produsele pot fi luate și-n 36 de rate fără dobândă, față de 12 - 24 în mod obișnuit. Dacă iei în calcul și reducerea, cât de mică, e o afacere bună“.

ÎNGHESUIALĂ MARE

La fel au gândit și mulți alți conaționali. Potrivit datelor PayU România, principalul procesator de plăți online, în primele 12 ore ale campaniei BF 2016, clienți din 42 de țări au cumpărat online, de la retaileri autohtoni, produse în valoare de 36,5 milioane euro, reprezentând 75% din valoarea totală de anul trecut. De altfel, mulți comercianți constănțeni au spus că se așteaptă la o creștere cu 10 - 12% a vânzărilor, comparativ cu Vinerea Neagră din 2015. Conform PayU, a fost și un „minut de aur“, la 8.10 dimineața, când s-au încheiat 500 de tranzacții. În intervalul 00.00 - 11.30, cea mai mare plată a fost de 143.000 lei. La eMag, spre exemplu, cel mai mare pește din comerțul electronic, în mai puțin de cinci ore de la startul campaniei s-a ajuns la jumătatea stocurilor, cu peste 500.000 de comenzi finalizate, în valoare medie de 832 lei (peste 70% vizând categoria IT&C).