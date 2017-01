Black Sabbath s-ar putea retrage

Membrii trupei Black Sabbath sunt nesiguri în ceea ce priveşte viitorul carierei lor muzicale, precizând că nu cred că vor mai înregistra un nou material discografic după recentul album de mare succes ”13”. Black Sabbath ia în considerare chiar să se retragă, după recentul material discografic, cel de-al 19-lea album de studio lansat. Legendarul grup rock a lansat ”13”, primul album din ultimii 18 ani, în prima parte a lui 2013, însă nu a avut în vedere şi o continuare a acestuia. ”Totul a mers atât de bine cu acest album, încât următorul ar trebui să fie pe primul loc în clasamentele de peste tot, în caz contrar, oamenii l-ar putea vedea ca pe un eşec”, a spus Geezer Butler. La rândul său, Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath, a spus că nu vrea să facă nicio promisiune privind un eventual viitor material discografic, din cauză că fanii formaţiei au fost nevoiţi să aştepte atât de mult timp între lansarea noului album ”13” şi precedentul disc, ”Forbidden”, din 1995.

Black Sabbath şi-a lansat albumul de debut - care poartă numele formaţiei - în America de Nord, în 1970. Veteranii britanici au anunţat în noiembrie 2011 că trupa se va reuni în componenţa originală, incluzându-l pe Ozzy Osbourne în calitate de solist, cu ocazia lansării unui nou album. Ozzy Osbourne a fost concediat din trupă în 1979, iar după plecarea lui, trupa britanică a cunoscut numeroase schimbări de componenţă. Cei patru muzicieni din componenţa originală s-au mai reunit în 1998, când au lansat albumul live ”Reunion” şi apoi au mai susţinut concerte împreună, în anii 2000. După ce a plecat din Black Sabbath, Ozzy Osbourne şi-a construit o carieră de succes în calitate de solist solo. Albumul solo ”No More Tears”, lansat de Ozzy Osbourne în 1991, a primit patru discuri de platină în SUA şi a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticilor. Ozzy Osbourne a susţinut un concert şi la Bucureşti, în octombrie 2011, în cadrul turneului mondial de promovare a celui mai recent material discografic al său, intitulat ”Scream”, lansat pe 15 iunie 2010. Trupa Black Sabbath a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2006 şi a vândut în total peste 100 de milioane de albume.