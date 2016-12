Black Sabbath se retrage din activitate, după un turneu mondial de adio, în 2016

Trupa britanică Black Sabbath a anunţat joi că se va retrage din activitate, la finalul unui turneu mondial de adio, intitulat The End, pe care îl va susţine în 2016, informează site-ul revistei ”New Musical Express”.

Turneul mondial The End va debuta cu un concert în Omaha, capitala statului american Nebraska, pe 20 ianuarie, va continua cu o serie de show-uri în SUA şi Canada şi se va încheia prin intermediul unor reprezentaţii în Australia şi Noua Zeelandă, în aprilie. ”Acesta este începutul sfârşitului. Totul a început în urmă cu aproape cinci decenii, cu un bubuit de tunet, un clinchet îndepărtat de clopot şi, apoi, un riff monstruos de chitară, care a zguduit Pământul. A fost cel mai greu sunet rock care s-a auzit vreodată. În acel moment s-a născut stilul heavy metal, creat de o tânără trupă din Birmingham, Anglia, ai cărei membri abia ieşiseră din adolescenţă. Acum totul se termină prin turneul final al celei mai mari trupe de metal din toate timpurile, Black Sabbath. Ozzy Osbourne, Tony Iommi şi Geezer Butler vor încheia ultimul capitol din ultimul volum al incredibilei poveşti a trupei Black Sabbath. Turneul de adio al trupei Black Sabbath, The End, va începe pe 20 ianuarie 2016 şi va depăşi toate turneele precedente prin cea mai tare producţie rock din toate timpurile. Atunci când acest turneu se va încheia, va veni cu adevărat sfârşitul. Sfârşitul uneia dintre cele mai legendare trupe din istoria rock 'n' roll-ului... Black Sabbath”, se precizează în anunţul oficial al trupei. Nu se ştie deocamdată cine va cânta la tobe în acest turneu. Tommy Clufetos a cântat în trupa care îl acompaniază pe Ozzy Osbourne în calitate de artist solo, iar Brad Wilk de la Rage Against The Machine a cântat la tobe în timpul înregistrărilor pentru albumul ce a marcat recenta reunire a trupei, materialul discografic ”13”, după ce toboşarul din componenţa originală a trupei Black Sabbath, Bill Ward, s-a certat cu colegii săi, chiar înainte de debutul înregistrărilor pentru acel album.

Rockerul Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath, a anunţat la sfârşitul lunii aprilie că formaţia britanică intenţionează să înregistreze şi să lanseze un ultim album de studio în anul 2016. Acel material discografic va fi promovat printr-o serie de concerte care vor alcătui turneul de adio al trupei. Black Sabbath, o trupă britanică al cărei solist este Ozzy Osbourne, şi-a lansat albumul de debut - care poartă numele formaţiei - în America de Nord, în 1970. Ozzy Osbourne a fost concediat din trupă în 1979, iar după plecarea lui, formația britanică a cunoscut numeroase schimbări de componenţă. Cei patru muzicieni din componenţa originală s-au mai reunit în 1998, când au lansat albumul live ”Reunion”, şi apoi au mai susţinut concerte împreună, în anii 2000.