„Black Sea 10K” - două zile de mișcare și distracție, la sfârșitul săptămânii viitoare

La sfârșitul săptămânii viitoare, pe 26 și 27 septembrie, la Constanța se va desfășura cea mai importantă competiție atletică a sfârșitului de an, „Black Sea 10K”, eveniment organizat de clubul patronat de Răzvan Florea, Atena Sport Club, și finanțat de Consiliul Județean Constanța prin proiectul „Constanța te lansează la apă”. Competiția mai este susţinută de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Asociația Sportivă Sanasport și Clubul Sportiv Smartatletic, precum și de sponsorii Oil&Gas Recruitment, Tonis Trade, LDK Electrocasnice, TYR și Isostar. Cartierul general al competiției va fi în Piața Ovidiu, de unde se va da startul și va avea loc sosirea. „Mă bucur că am reuşit să pun în practică acest proiect, finanţat cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa. Crosul Copiilor este un mod frumos de a întâmpina deschiderea noului an şcolar, iar cursa de 10 kilometri ne dorim să devină o tradiţie pentru Constanţa. Mişcarea înseamnă sănătate, iar competiția sportivă are ca scop inițierea, promovarea şi perpetuarea practicării acestui gen de activităţi, în mod continuu, de cât mai mulţi oameni, de toate vârstele”, a spus Răzvan Florea.

CROSUL COPIILOR, ÎN PENINSULĂ

Ziua de sâmbătă va fi dedicată copiilor, care se vor întrece pe un traseu în Peninsulă, cu start și sosire în Piața Ovidiu, într-un cros organizat la patru categorii de vârstă: 7-8 ani (distanță 1.000 m / start ora 10.30); 9-10 ani (distanță 1.000 m / start ora 11.00), 11-12 ani (distanță 1.500 m / start ora 11.30) și 13-14 ani / distanță 1.500 m / start ora 12.00).

Copiii cu dizabilități, indiferent de vârstă, dar sub 15 ani, au posibilitatea să aleagă categoria de vârstă la care aleargă.

La înscriere, toți copiii trebuie însoțiți de părinte, tutore sau profesorul coordonator, care trebuie să prezinte adeverința medicală, o copie a certificatului de naștere pentru copilul alergător și să semneze declarația pe proprie răspundere pentru minorii care aleargă. Doar copiii care au prezentat certificatul de nastere în copie vor intra în posesia premiilor. Primele cinci fete și primii cinci băieți de la fiecare categorie de vârstă vor fi premiați.

Fiecare participant va primi un kit de concurs care va conține tricoul oficial, numărul de concurs, medalia de finisher și diplomă de participare. Înscrierea concurenților la Crosul Copiilor se poate face până la 24 septembrie, pe site-ul competiției: http://atenasportclub.ro/blacksea10k/info-crosul-copiilor/formular/.

Numărul de locuri este limitat la 75 per categorie de vârstă.

„BLACK SEA 10 K”, O CURSĂ SPECIALĂ

Ziua de duminică este una specială, Constanța găzduind în premieră o cursă individuală pe distanța de zece kilometri, sub titulatura „Black Sea 10 k”, cu startul, programat la ora 11.00, și sosirea în Piața Ovidiu. Întrecerea este accesibilă tuturor alergătorilor, având diferențe minime de nivel, și se va desfășura pe traseul str. Mircea cel Bătrân - bd. Mamaia, până în dreptul Centrului de Distracții Lake View, unde se va ajunge la jumătatea cursei și se va face întoarcerea spre Piața Ovidiu, bd. Mamaia - bd. Tomis - str. Traian - Piața Ovidiu. Traseul de concurs va fi restricționat parțial circulației, intersecțiile fiind asigurate de voluntari și personal de specialitate, jandarmi și poliție.

Tot duminică, de la ora 11.10, va avea loc o cursă de ștafetă 2 x 5 kilometri, traseul fiind asemănător cu cel de la cursa individuală de 10 km, cu mențiunea că întoarcerea se va face după 2,5 km, în drepul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Fiecare participant va primi un kit de concurs care va conține tricoul oficial, numărul de concurs, medalia de finisher, diplomă de participare și produse de la parteneri. Înscrierea concurenților la „Black Sea 10 k” se poate face până la data de 24 septembrie pe site-ul competiției: http://atenasportclub.ro/blacksea10k/formular/.

Alegătorilor înscriși oficial în competiție le este recomandat să termine cursa într-un interval de 2 ore de la start.

Fondul total de premiere este de 7.500 de lei, iar primii opt clasați la categoria Open atât la feminin, cât și la masculin, indiferent de vârstă, vor fi recompensați cu premii în bani, după cum urmează: Locul 1 - 1.000 lei, locul 2 - 800 lei, locul 3 - 600 lei, locul 4 - 400 lei, locul 5 - 300, locul 6 - 200, locul 7 - 100 lei, locul 8 - 100 lei.

Pe categorii de vârstă (Age Group), sub 19 ani (masculin, feminin), 20-29 ani (masculin, feminin), 30-39 ani (masculin, feminin), 40-49 ani (masculin, feminin), 50-59 ani (masculin, feminin), +60 ani (masculin, feminin), ștafeta feminin, masculin și mixt, cei clasați pe primele trei locuri vor primi cupe, diplome și produse.

Concurenții care vor obține un premiu la categoria Open nu vor fi clasați și la categoria Age Group.