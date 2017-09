„Black Sea Bike“ sau cum să ratezi un proiect inovator dacă ești neserios!

Blesteme de la vrăjitoare, ghinioane în lanț, birocrație sau proceduri greoaie... nimic din aceste scuze nu mai explică eșecul unui proiect european care nu a fost finalizat nici după patru ani de la anunțarea lui. Mai grav este că în tot acest timp s-au făcut tot felul de promisiuni și s-au înaintat o mulțime de termene-limită care nu au fost respectate. Și mai rău este că, în timp ce autoritățile (a se citi „Primăria Constanța”) se plâng că birocrația e mare și achizițiile greoaie, stațiile instalate în tot orașul pe bani europeni au fost vandalizate și se deteriorează pe zi ce trece. Și, dacă rușinea nu era suficient de mare, mai spunem un singur lucru: la București, au fost puse în funcțiune primele stații automatizate de închiriere a bicicletelor încă din septembrie 2016, după lucrări ce au durat câteva luni!

Cititorii fideli ai ziarului nostru s-au obișnuit și poate s-au și săturat să tot citească despre proiectul (a se citi „EȘECUL”) „Black Sea Bike”, care, teoretic, le-ar da posibilitatea locuitorilor și turiștilor să împrumute, gratuit, o bicicletă de la una dintre stațiile automatizate din oraș. Adevărul este că și noi ne-am săturat până peste cap să tot scriem despre neajunsurile acestui proiect, despre progresele extrem de lente și despre banii europeni pe care administrația constănțeană nu este în stare să îi cheltuiască în beneficiul locuitorilor.

EXEMPLU DE... NESERIOZITATE Lăsând la o parte glumele despre blestemele și ghinioanele care urmăresc acest proiect la orice pas, ne-a atras atenția, mai mult ca orice, neseriozitatea autorităților care au dat o mulțime de termene-limită care, evident, nu au fost respectate. Chiar și cel mai îngăduitor și răbdător om din lume și-ar ieși din fire după prea multe promisiuni nerespectate. Or, în acest caz, a fost depășită orice limită. Amintim că, potrivit socotelilor din hârtii, sistemul de bike-sharing ar fi trebuit să fie funcțional în noiembrie 2014, adică acum 3 (TREI!!!) ani. Culmea este că primele stații au fost montate ABIA la sfârșitul lui 2015 (deh, în prag de an electoral). Abia în decembrie 2016 s-au făcut primele probe cu bicicletele pe rasteluri, însă, la momentul respectiv, reprezentanții Primăriei Constanța ne-au explicat că bicicletele vor fi scoase și băgate din nou în depozit, urmând să fie scoase în martie 2017, pentru punerea în funcțiune a marelui proiect. Evident, între timp s-au făcut proceduri de achiziții pentru serviciile de automatizare a stațiilor, mentenanță, call center și altele. Ba chiar, în urmă cu un an, a fost adoptat regulamentul de utilizare a sistemului de bike-sharing.

„SIGUR, ÎN VARĂ, STAȚIILE VOR FI FUNCȚIONALE”. ÎN CARE VARĂ?!?! Este inutil să mai amintim de câte ori am auzit ba de la reprezentanții Biroului de Presă al Primăriei, ba de la însuși edilul Decebal Făgădău propozițiile „ar trebui să fie gata în X luni”, „sistemul va fi funcțional în luna Y” sau „totul va fi gata până la începutul verii” și alte asemenea formulări. Ultima dată, subiectul a fost abordat după ședința Consiliului Local din mai, când primarul Decebal Făgădău a evitat să mai dea un termen-limită (invocând birocrația, piedicile și alte scuze care ne-au ieșit pe nas), dar a spus că, sigur în vară, sistemul va fi funcțional. E drept că nu a spus în vara cărui an. Totuși, dacă s-a referit la anul 2017, îi reamintim, pe această cale (că poate așa vrea să audă), că SUNTEM ÎN MIEZUL SEZONULUI ESTIVAL, mai sunt câteva săptămâni și vine toamna, iar RASTELURILE SUNT TOT GOALE!!! Ba mai mult, au fost vandalizate de „artiștii” de ocazie care, probabil neștiind la ce folosesc, au desenat cu graffiti pe ele, ceea ce înseamnă că e nevoie de alți bani pentru reabilitarea lor. Îi mai transmitem primarului (în cazul în care nu știa) că, în timp ce Constanța se chinuie de patru ani să termine acest proiect, la București au fost puse în funcțiune primele stații automatizate de închiriere a bicicletelor, încă din septembrie 2016. Iar în Capitală, lucrările au durat mai puțin de un an. Deci se poate. Dar trebuie să se mai și vrea!