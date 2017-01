Black Sea, la a doua ediţie

În perioada 23 - 27 septembrie va avea loc cea de-a doua ediţie a şcolii de toamnă Black Sea. Proiectul Black Sea a fost lansat anul trecut, la iniţiativa Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa, şi s-a desfăşurat sub auspiciile Comitetului Naţional Român de Oceanografie. Activităţile şcolii de toamnă care începe astăzi urmăresc conştientizarea elevilor olimpici din liceele municipiului Constanţa şi studenţilor din învăţămîntul superior de marină faţă de problemele de mediu ale mării. Programul prevede şi realizarea unei expediţii oceanografice, de o zi, la bordul navei NHM “Hercules“. Manifestarea se desfăşoară sub înaltul patronaj al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi al Consiliului Judeţean Constanţa, organizarea fiind sprijinită de către Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa“, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Academia Navală, Universitatea Maritimă, Direcţia Hidrografică Maritimă şi Direcţia Poliţiei de Frontieră. Deschiderea oficială a reuniunii are loc în sala de conferinţe a CMSN, iar deplasarea pe mare va avea loc pe 26 septembrie.