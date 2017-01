Black Sea Rotational Force, Liga Navală a SUA și RAJA Constanța, împreună în proiectul “Natura ne unește!”

Sub genericul “Natura ne unește!”, militarii americani alături de angajații RAJA Constanța iau atitudine printr-o amplă acțiune ecologică şi de implicare socială ce se va desfășura vineri, 8 mai 2015, în intervalul orar 13.00 - 16.00, în parcul Tăbăcărie din Constanța. Organizatorii proiectului sunt Liga Navală a Statelor Unite (Navy League of the United States - NLUS), Unitatea Militară Black Sea Rotational Force 15.1 și S.C. RAJA S.A.

Astfel, peste 100 de voluntari, printre care 25 de infanterişti marini din cadrul exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force 15.1, 20 de militari ai Forţelor Terestre ale SUA de la Baza Militară „M. Kogălniceanu“ și 40 de reprezentanți ai S.C. RAJA S.A., se vor implica în această operațiune pentru a ecologiza și igieniza cel mai mare parc din Constanța.

Acțiunea va lua startul în zona Gravity Park, urmând malul lacului Tăbăcărie și zona centrală a parcului, înspre b-dul Al. Lăpușneanu. În cadrul activității se va acorda o atenție deosebită zonei de mal a lacului. Participanții la acțiune vor purta tricouri albe inscripționate cu siglele organizatorilor și logo-ul “Natura ne unește!”. În zona Gravity Park va fi montat un cort alb, unde constănțenii vor putea primi mai multe informații despre această activitate.

Parcul Tăbăcărie se întinde pe o suprafață de aproximativ 100 ha în jurul lacului Tăbăcărie, fiind unul dintre cele mai frumoase parcuri din Dobrogea, cu o vegetație bogată și printre cele mai mari din țară. Acest loc ideal de plimbare, de joacă pentru copii sau pur și simplu pentru relaxare este căutat de constănțeni tot timpul anului, iar în timp, gunoaiele aruncate zilnic la întâmplare știrbesc din frumusețea peisajelor, unele zone ajungând chiar să fie evitate.

Militarii americani au demonstrat în nenumărate rânduri spiritul civic și respectul față de natură, încercând să îi determine pe oameni să conștientizeze cât de dăunătoare sunt deșeurile aruncate la voia întâmplării.

Prin proiectul de ecologizare a parcului Tăbăcărie, militarii americani alături de angajații RAJA nu vor reda doar aspectul plăcut al acestui loc, ci doresc să tragă totodată un semnal de alarmă asupra faptului că viitorul și sănătatea copiilor noștri depind de modul în care noi, cetățenii, respectăm mediul înconjurător.

Militarii din cadrul exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force 15.1 provin dintr-o unitate militară din Virginia de Nord, unde lunar desfășoară acțiuni de curățenie și igienizare a unei porțiuni de autostradă. Astfel de acțiuni de susținere a comunității locale sunt considerate de militari obișnuite, aceștia intenționând să le pună în practică și în țara noastră.

Totodată, organizatorii lansează un apel către toți constănțenii care iubesc natura să se alăture acestui proiect vineri, 8 mai 2015, ora 13.00 - zona Gravity Park din parcul Tăbăcărie.

