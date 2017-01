Black Sea Rotational Force, pe timp de iarnă

Pentru prima dată de la începutul aplicaţiei Black Sea Rotational Force (BSRF), militarii americani se vor instrui împreună cu militarii români şi pe timpul iernii. Aplicaţia se va desfăşura timp de şase luni, iar exerciţiile vor avea loc în Constanţa, Babagad, Bistriţa, Miercurea Ciuc şi Vatra Dornei. „Exerciţiul este o extensie a aplicaţiei care a avut loc pe timpul verii. Vom avea o serie de aplicaţii cu muniţie reală împreună cu militarii români. Este puţin diferit faţă de ceea ce s-a întâmplat până acum, pentru că exerciţiile au fost deja pregătite în detaliu de militarii români, până acum noi fiind cei care organizam misiunile. Este pentru prima dată când vin în România şi, ca să fiu sincer, este pentru prima dată când mă aflu în Europa continentală. Am reuşit să văd puţin din Mihail Kogălniceanu, iar în Constanţa am fost o singură dată, dar era noapte şi nu am putut să văd prea multe lucruri. Militarii mei sunt însă foarte încântaţi, ei au avut mai mult timp liber şi au reuşit să viziteze Constanţa. Eu sunt din Illinois şi am intrat în armată după ce am terminat colegiul. Am o soţie şi o fiică. Este greu să fii departe de familie, dar, dacă te gândeşti la importanţa misiunilor, această perioadă devine mai uşoară. Nu este pentru prima dată când sunt departe de familie, am fost în Okinawa (Japonia), am luat parte la o misiune de amploare în Pacificul de vest, unde am efectuat exerciţii cu statele partenere, iar în Irak am fost de două ori“, a declarat directorul american al exerciţiului BSRF, maj. Jacob Q. Robinson.

BUNI LA ENGLEZĂ Reprezentanţii români ai exerciţiului spun că această extensie vine şi ca urmare a pregătirii bune de care au dat dovadă militarii noştri. „Din analiza efectuată asupra exerciţiilor la care am luat parte în ultimii ani, pot să spun că oamenii noştri nu au fost mai prejos cu nimic faţă de militarii americani, iar asta nu este numai concluzia noastră. Americanii au fost foarte plăcut surprinşi şi de nivelul de cunoaştere a limbii engleze al militarilor români. Noi nu mai avem nevoie de translator, lucru încă folosit cu alte state partenere. Factorul care ar putea fi îmbunătăţit la noi este dotarea“, a spus directorul român al exerciţiului BSRF, col. Doru Apăfăian.

„MARINE OF THE WEEK“ De la începutul acestei activări, pentru „performanţe remarcabile şi prezentarea valorilor naţiunii noastre într-un mod pozitiv“, reprezentanţii Marine Corps spun că i-au oferit titlul de „puşcaşul marin al săptămânii“ lui gunnery sergeant (Gy. Sgt.) Erik N. Martynuik. „Sunt foarte fericit că am primit premiul, pentru că asta înseamnă că militarii din subordine şi şeful meu sunt fericiţi. Înseamnă că militarii apreciază modul în care îi conduc şi că nu i-am dezamăgit. Înseamnă că mi-am făcut bine treaba şi că merg în direcţia bună. Dacă s-ar putea să mai stau aici, în România, cinci sau şase rotaţii, aş fi foarte fericit. Din momentul în care am coborât din avion, am avut un sentiment bun despre locurile de aici, nu pot explica, dar m-am îndrăgostit de tot ce este aici. Îmi plac oamenii, pentru că seamănă cu mine. Părinţii mei sunt din Polonia, deci au ajuns în SUA fără prea mulţi bani şi au muncit din greu. Eu am intrat în armată ca simplu soldat şi am muncit pentru tot ceea ce am obţinut“, a declarat Gy. Sgt. Erik N. Martynuik.