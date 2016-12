Blaga așteaptă să vină iepurașul la PNL

Co-președintele PNL Vasile Blaga așteaptă să vină iepurașul. Dar nu cu vreo pungă cu dulciuri, ci își dorește, nici mai mult, nici mai puțin, să dărâme Guvernul Ponta printr-o moțiune de cenzură și, apoi, PNL să intre la guvernare de Paști. ”Pentru demiterea Executivului Ponta trebuie să ai o majoritate parlamentară care să îți asigure succesul unei moțiuni de cenzură. De aceea, noi am trimis programul nostru de guvernare tuturor formațiunilor politice din Parlament, mai puțin PSD, și cei care vor achiesa la el vor semna o moțiune de cenzură. Avem răspuns până acum din partea lui Geoană și, în continuare, vom discuta cu forțele politice din Legislativ” a declarat Blaga. Planul buldogului de a demite Guvernul până de Paști pare decupat dintr-o poveste cu zâne și Feți-Frumoși, în condițiile în care PNL se bazează până acum doar pe susținerea noului partid al lui Geoană, PSRO, care are o mână de parlamentari. Poate că Blaga ar trebui să-și dea două palme și să se trezească din vis și să-și aducă aminte că pedeliștii lui, vopsiți mai nou în liberali, au avut șansa de a demonstra ceea ce pot între 2009 și 2012, când, în frunte cu Boc, au fost la guvernare. Însă ”realizările” portocaliilor au fost un coșmar pentru români, care au apreciat Guvernul Boc drept cel mai prost din istoria României. Însă, la vremuri noi, Blaga și fosta gașcă din PDL se ascund sub pulpana lui Iohannis și dau fecioare.